Escucha las noticias de las 20:00 (24/06/2019)

cómo vamos a superar la dinámica de confrontación de rojos y azules que vinimos con Barthez a combatir Si nos convertimos en azul cómo vamos a ser creíbles en nuestro compromiso con la regeneración Si vamos a apoyar a gobiernos que llevan más de veinte años en el poder cómo vamos a vencer al nacionalismo sino podemos sino ponemos todo de nuestra parte aunque otros no lo hagan para evacuarlo del poder como vamos a construir un proyecto liberal en España si no somos capaces de contarnos a la extrema derecha está en las antípodas de todos pensamos Toni no

y ahora somos un partido de gobierno el líder de Ciudadanos se ha negado a mantener una nueva reunión con Pedro Sánchez el presidente en funciones le invito pero Albert Rivera declinó la invitación quién sí ha pasado hoy por Moncloa sido Pablo Casado el líder del PP que ha vuelto a reunirse con Pedro Sánchez para hablar de la investidura o del futuro de Navarra y el PSOE ha reunido esta tarde su ejecutiva pasan los días y no hay de momento planes de convocar el debate de investidura en la primera quincena de julio los socialistas intentan salir del bloqueo pidiendo a los demás que les dejen gobernar al PP le pide que no sea antisistema a Rivera que salga de su laberinto ya Iglesias que acepte ya su oferta de ser socio programático prioritario que es el nuevo nombre de la criatura

Voz 0978

04:59

buenas tardes los próximos días el calor va ir a más et Is será a finales de semana sobretodo entre el jueves y el domingo como mínimo cuando alcanzaremos los valores máximos curiosamente en el Valle del Guadalquivir Si bien hará calor no va a ser de los puntos más cálidos del país será sobre todo el centro y este de la península en el interior con máximas que pueden superar incluso con facilidad los cuarenta grados en el Mediterráneo marcada sensación de bochorno de momento mañana temperaturas un poco más altas que hoy las máximas se situarán entre los treinta y dos y treinta y seis grados en prácticamente todo el interior peninsular más bajas en el noroeste de la península donde las últimas horas ha ido lloviendo lluvia que desaparecerá la próxima noche pero mañana todavía aguantarán algunas nubes y aquí no subirán tanto las temperaturas pero como decíamos en el resto del país mañana calor contundente de plena canícula a partir del jueves