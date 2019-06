Escucha las noticias de las 02:00 (25/06/2019)

Voz 1

00:34

en Hora Veinticinco con Ángels Barceló Montero ha dicho que confía en que el PP decida Ciudadanos no paralicen el país con su negativa a abstenerse para que Sánchez llegue a la Moncloa también ha reiterado que no vetan a Pablo Iglesias pero el PSOE hace una lectura diferente a la que hace Podemos de los resultados electorales del pasado veintiocho de abril y que por eso no creen conveniente que los morados lleguen a los ministerios Montero también se ha referido a la crisis abierta en ciudadanos después de que este lunes abandonasen el partido su portavoz económico uno de sus eurodiputados líder en Asturias por la deriva que está tomando la formación hizo acercamiento a Vox nuevo capítulo en los naranjas que llevan un par de semanas en las que no ganan para disgustos Andrea Villoria buenas noches