Las noticias de Asturias, 06:50 (25/06/2019)

y ocho en Llanes hoy esperamos nuboso o cubierto con lluvias y chubascos generalizados que podrían ir acompañados de tormentas en la cordillera temperaturas máximas en ascenso en el interior y sin variaciones en la costa el viento será flojo variable tendiendo a este y nordeste en el litoral mañana subirán de forma significativa las temperaturas pero no se descartan tormentas en los días posteriores Se mantendrá la nubosidad con riesgo de alguna lluvia Se mantendrá un tiempo bastante inestable por tanto Rus Carlos hace mucho calor porque no pones el aire ya esta puesto

Voz 7

03:11

no sacudió Angus nos la tentación dirigirnos en los portavoces de la cólera de la impugnación gratuita de la protesta interesada por esas actitudes no no sé si me de la carga de liderazgo que estamos obligados a asumir