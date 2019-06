Las noticias de Castilla y León, 06:50 (25/06/2019)

más de veinte años dice Roldán Igea lo respalda en redes sociales con una fotografía y entendemos que no se da por aludido porque en Castilla y León el PP con el que ha firmado un acuerdo programático lleva no veinte años gobernando como criticar Roldán sino treinta y dos años gobernando

casi un centenar de militantes socialistas recordaron ayer en la reunión de la ejecutiva provincial del PSOE zamorano para impedir que el partido expulse al alcalde de Toronto más del bien se vivieron algunos momentos de tensión pero la dirección socialista zamorana no sólo no cede sino que ratifica su mano firme el secretario provincial dio Death advirtió que tomará medidas contra los alborotadores confirmó la expulsión del alcalde de

Voz 1259

06:12

entre los manifestantes asistieron algunos socialistas significados como el ex secretario provincial Antonio Plaza un ex secretario provincial de Organización dos ex concejalas del Ayuntamiento de Zamora varios alcaldes y varios ex diputados provinciales el secretario provincial del PSOE dijo que al final del alcalde de Toro es el mismo que el de otros tres diputados provinciales elegidos en Castilla León contra el criterio del partido