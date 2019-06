Las noticias de la Comunitat Valenciana, 06:50 (25/06/2019)

Voz 1217

veinticinco de junio y martes parece lunes pero no es martes a la espera de la ola de calor al menos eso dicen que viene buenos días lo explicamos hoy esperamos cielos poco nubosos y temperaturas sin cambios ahora más o menos veinte grados en Elche en Castellón en Valencia en Alicante y al medio día valores entre veintisiete y treinta grados en general esperamos XXXIII de máxima en Requena yen Orihuela será la máxima hoy la ola de calor llegará a partir de mañana y nos acompañará durante una semana más o menos esperamos noches tropicales con temperaturas de veinte grados así temperaturas muy por encima de los treinta grados aumentando de forma progresiva llegando a todo el territorio de la Comunitat desde el interior el día más caluroso será dicen el sábado y les iremos contando vaya que el verano ya está aquí ya les hemos ya le hemos dado la bienvenida al verano con las verbenas de la noche de San Juan ICO la fiesta grande de Alicante el fuego acabó anoche coles poderes los ciento ochenta monumentos plantados allí en Alicante ya han comenzado las pocas el año que viene con una petición que el día de San Juan sea como fue ayer festivo en toda la Comunitat es que los números de este año a la espera de los pormenores del balance oficial de la letra pequeña han sido de récord Alicante llena de propios y extraños por aquello del turismo que no sirve hoy la portada por partida doble primero porque parece que las autoridades sanitarias islandesas se equivocaron que dieron por chikungunya lo que no era chikungunya me refiero a los tres turistas islandeses que visitarán Alicante en mayo pasado hice cuando volvieron a su país fueron diagnosticados de esa enfermedad que transmite el mosquito al final parece que no que estamos ante un falso positivo que deberá ahora ratificar un último definitivo análisis barata Lence buenos buenos días Juan ya ahora se imaginan que las vacaciones del Imserso se acaban pues la cosa está sillas