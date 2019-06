Las noticias de Aragón, 06:50 (25/06/2019)

Voz 1012 00:00 hola qué tal muy buenos días la búsqueda de soluciones a la soledad no deseada de los mayores y la mejora en la atención a las personas dependientes son dos asuntos que van a marcar la actualidad informativa de este martes sin quitar el ojo por supuesto a las altas temperaturas que están provocando los primeros sustos en forma de incendios varios expertos dijeron ayer en la Cadena Ser que este va a ser un verano muy complicados por cierto hoy nuevo ascenso de las temperaturas máximas en Aragón que alcanzarán los treinta y ocho grados en varios puntos David Marqueta buenos días buenos días en el cielo nubes medias y altas que dejarán cielo despejado por la tarde seguirá soplando el bochorno ahora en Zaragoza veintidós grados dieciocho en Huesca quince en Teruel

hoy por hoy a Aragón

Voz 1012 01:23 la mesa que el Justicia de Aragón puso en marcha para atender a los mayores que viven solos celebra hoy su última sesión de trabajo una iniciativa que comenzó hace nueve meses y que pretende ayudar a aquellas personas que sufren una soledad no elegida en la reunión de hoy se analizará la labor realizada por los ocho grupos de trabajo que sean desarrollado la mesa se han centrado entre otras cosas en la coordinación entre administraciones en el objetivo de potenciar los lazos sociales vecinales Jenny impulsar la importante labor del Voluntariado Se calcula que hay cerca de ochenta mil mayores en Haro según que viven solos el Justicia de Aragón Ángel Dolado estará a partir de las ocho de la mañana en Radio Zaragoza en la botica yo otro asunto social importante en este martes la rueda de prensa que ofrecerán hoy Comisiones Obreras UGT sobre la situación del sector de la dependencia en Aragón y lo que sigue preocupando preocupando también son las altas temperaturas un incendio ayer entre las provincias de Tarragona y Zaragoza calcinó cerca de ocho hectáreas de cultivo en el término municipal de Maella el fuego comenzó cerca de las dos de la tarde quedaba estabilizado alrededor de las seis en lo que llevamos de año se han registrado en Aragón doscientos diez incendios han ardido ciento sesenta y ocho hectáreas los dos más importantes han sido intencionados seis por negligencias el pasado fin de semana fue intenso sobre todo por rayos como explicaba ayer en la SER Marco Lorenzo jefe de servicio de incendios de Aragón

Voz 6 02:35 de rayos hemos tenido varios en la provincia de Teruel el viernes tuvimos tres incendios dos de ellos producido por rayos el domingo tuvimos otros cinco incendios otros dos producido Borrallo también hemos tenido alguno como consecuencia de cosechadoras y de algún tendido eléctrico

Voz 1012 02:52 el Berzosa director general de Gestión Forestal apunta cuál es la zona que ahora mismo genera más preocupación

Voz 1188 02:57 el Valle medio del Ebro es en el que peor está el que mayor de materiales disponibles tenemos eh aquellos sitios donde como consecuencia de la primavera primero muy muy seca pero después con bastantes precipitaciones no produjo bastantes materiales finos disponibles para producir un incendio un rápido y con consecuencia de convertirse en Grecia

Voz 1012 03:18 en declaraciones de estos expertos en otras especial que hizo la Cadena SER Aragón ayer admiré días son mil doscientas ochenta y dos las personas que vigilan los montes en nuestra comunidad con dos millones de hectáreas forestales supone el diez por ciento de toda España hay de supuesto veintiocho millones y medio de euros al igual que el año pasado para esta campaña contra incendios el riesgo cero no existe y según Joaquín no lona consejero en funciones de Desarrollo Rural el operativo es apropiado

Voz 1700 03:43 los medios básicamente son los mismos pero no eso no es una valoración negativa nos mantenemos en la misma dotación que el que el año pasado sobretodo en estos meses de de máxima de máxima alerta verdad por lo tanto bueno pues como ya he venido diciendo pues son unos medios más apropiados para hacer frente a los riesgos que que tenemos

Voz 1012 04:05 en un contexto de cambio climático los expertos nos advierten los periodos de incendio se prolongarán Juan de la Riva es el director del Grupo GEO flores de la Universidad de Zaragoza se va a ampliar por

Voz 6 04:15 que va a haber una menor cantidad de precipitaciones en primavera algo que ya es una realidad en España en Aragón también en otras zonas de España de modo más intenso que son

los incendios estos de primavera

Aragón

hoy por hoy a Aragón

Voz 1012 05:41 desde el Partido Aragonés ayer señalaron que la investidura de Javier Lambán como presidente de la comunidad está asegurada ya era estudian si entran al Gobierno y como lo hacen en la Ejecutiva del PAR adoptó estas decisiones pero esperan también aquel PSOE mueva ficha porque tiene que ser Lambán el que sí asegure la investidura el presidente del PAR Arturo Aliaga dice que no va a forzar la negociación y los tiempos

Voz 11 06:01 es que no lo sé yo tampoco de verdad que el calendario yo si tuviera la facultad de ser presidente pues diría pues yo me quiero ir de vacaciones el el diez de agosto pero en este caso no me quiero atribuir ni voy a forzar ni voy a imponer ni voy a recomendar ni forzar ni imponer el calendario al candidato a la presidencia

Voz 1012 06:26 Aliaga se agarra el acuerdo programático alcanzado con el PSOE ante la petición de Podemos y Chunta de modificar el documento pactado entre los socialistas y el paro

Voz 11 06:33 no hay cambios que se pueden aceptar y otros que no habrá que ver cuáles no lo sé cuáles van a pedir yo lo que tengo es un acuerdo de partida que creo que es bueno para Aragón me ratifico porque está contemplado todas las cuestiones que en las que tenemos que trabajar en el futuro

Voz 12 06:48 el Gobierno in y hay líneas rojas nivel

Voz 11 06:52 amarillas a partir de ahora empezamos una fase que es como reúnen los apoyos el presidente Lambán y nosotros ya sabe que tiene los restos

Voz 1012 06:59 las negociaciones ya lo dijeron los actores políticos van a ser discretas en principio del PSOE se reúne hoy con Podemos hablamos también del Puerto de Valencia que estudia la creación de una futura red de puertos secos en el que incluiría Teruel además licitará las obras de ampliación de la línea de ferrocarril de Teruel hasta el puerto marítimo de Sagunto Manuel Guerra subdirector de la Autoridad Portuaria de Valencia considera que hay una oportunidad de negocio en sus vínculos con Aragón

Voz 0567 07:22 qué apostamos como por Aragón como un territorio que creemos que debemos de servir la función del puerto de servir a la economía y nosotros creemos que este territorio es un territorio que naturalmente tiene que caer hacia Valencia tanto hacia el puerto de Valencia como hacía el Puerto Sagunto

Voz 1012 07:41 dos apuntes para terminar la Guardia Civil cuenta desde ayer en Aragón con ochenta y cinco nuevos agentes que prestarán servicio de seguridad ciudadana en el medio rural del total treinta y cuatro son destinados a la provincia de Huesca veintisiete era de Teruel y veinticuatro a la provincia de Zaragoza según explica la Guardia Civil ahora mismo la cobertura de servicios en el medio rural es del ochenta y ocho por ciento Comisiones Obreras considera que las oposiciones para maestros que se realizaron el pasado fin de semana se han organizado de manera irregular presentan errores en el ejercicio práctico de acuerdo con las quejas dicen que han recibido de los aspirantes además según este sindicato a los presidentes de los tribunales apelan apenas cuentan con quince días para preparar el ejercicio practico cuando señalan debería elaborar una comisión de expertos y con más tiempo para evitar errores que pueden llevar a calificaciones injustas en la nota de la oposición

