Las noticias de Cantabria, 06:50 (25/06/2019)

Voz 0628

00:06

qué tal buenos días efectivos de emergencias buscan una Manuel un joven de dieciséis años que se perdió el domingo por la noche en la zona de Casasola en Rubí loba se perdió cuando salió a dar un paseo en dirección a once es por la zona de los acantilados de los Remedios allí se encontraba con su familia Tres Cantos a la Familia comenzó a buscarle a las nueve y media de la noche dos horas después a las once y media dieron aviso al ciento doce que movilizó un dispositivo de búsqueda con medios humanos y materiales de la Guardia Civil de Protección Civil de Salvamento Marítimo inicialmente la búsqueda se mantuvo hasta altas horas de la madrugada del domingo al lunes por tierra Mariaire pero sin resultado el dispositivo Búsqueda Se retomaba ayer lunes con la participación del helicóptero de rescate del Gobierno de Cantabria también del de Salvamento Marítimo por su parte la Guardia Civil ha movilizado al Grupo Especial de Actividades Subacuáticas y al helicóptero que viene desde Madrid también están movilizados el apoyo psicosocial de Cruz Roja para la familia y el equipo de respuesta inmediata en emergencias pero de momento todo este dispositivo no ha dado resultado positivo Por último el ciento doce agradece la colaboración ciudadana en la búsqueda de este joven aunque de momento asegura que es es preferible que no se desplace nadie más a la zona ya que el dispositivo de voluntarios y de medios profesionales desplegado es muy esa pendientes seguimos por tanto de las noticias que puedan llegar desde la costa de Ruiz estamos pendientes de las novedades que lleguen hoy desde Italia allí está ya a la familia del joven estudiante de enfermería que falleció ahogado en una piscina el Universitario de veintiuno años y vecino de Santander estaba de Erasmus en Italia el sábado se bañaba en una piscina con otros estudiantes se metió en el agua falleció las tareas de reanimación de sus compañeros primero y de los técnicos sanitarios después no consiguieron salvar su vida las primeras hipótesis apuntan a una parada cardiorrespiratoria como causa más probable de la muerte aunque será la autopsia que se practicará hoy martes la que lo confirme temperaturas sin cambios agradables con dieciocho grados aquí en Santander diecisiete en Torrelavega catorce grados en Reinosa el cielo cubierto con algún que otro claro a esta hora en la capital ha llovido esta madrugada y puede volver a hacerlo es más que la previsión anuncia lluvias débiles durante prácticamente todo el el día podemos seguir teniendo por tanto episodios de lluvia débil además las temperaturas máximas van a subir ligeramente en la costa llegaremos hasta los veintiún grados hasta la veintitrés Se llegará hoy en Torrelavega veintiséis veintisiete en Reinosa en Potes son las temperaturas máximas previstas para esta jornada de martes y en cuanto al tráfico precaución en la Autovía A ocho a la altura de Cabezón de la Sal como consecuencia de los bancos de niebla presentes en la zona niebla que puede dificultar la conducción así que precaución en esa zona de la A ocho en Cabezón de la Sal en el resto de la red viaria según la DGT no hay problema