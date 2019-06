qué tal buenos días ascenso importante de las temperaturas a partir de esta mañana en toda la Comunidad de Madrid entre XXXV de treinta y siete grados se van a mover las máximas mañana esperamos cuarenta Sanidad ha activado ya la primera alerta por calor del verano a partir de mañana además comienza el desmantelamiento de los semáforos de la A5 apenas cuatro meses después de su puesta en marcha para paliar la contaminación acústica y dinamizar el tráfico el nuevo Ayuntamiento de PP y Ciudadanos harán una pagado Nico el alcalde Almeida mantienen su intención de soterrar cinco aunque hasta el año dos mil veinte El proyecto no echará a andar Carolina Gómez

mientras la Plataforma de Defensa de esta medida contra la contaminación pide también una reunión con el alcalde para que no la derogue el Defensor del Pueblo pregunta al Ayuntamiento cuáles van a ser las medidas si entra en vigor la moratoria prevista para el próximo uno de julio y consejos

toda la jornada no veremos nubes importantes con temperaturas un par de grados más altas que las máximas ahora estamos alrededor de los veinte grados en la mayor parte de la comunidad durante la tarde nos acercaremos a los XXXV especialmente al sur como decíamos con sólo un poco de viento durante la tarde llevan confirman todos los pronósticos que nos anunciaban una semana muy calurosa sobre todo la segunda mitad de la semana cuando las máximas se situarán alrededor de los cuarenta grados

