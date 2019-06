Las noticias de la Comunitat Valenciana, 07:50 (25/06/2019)

pues que los hoteleros de Benidorm amenazan con no participar en el programa después de que se haya desestimado su recurso contra el nuevo contrato del Gobierno quieren que ese configure que aumente la dotación para los hoteles el presidente de la patronal Hosbec Toni Mayor ha explicado a la SER que sólo reclaman un incremento de dos euros porque viviente al día para que el programa no les de pérdidas es decir pasar de veintitrés euros a veinticinco un aumento que según él aceptarían los clientes

Voz 0286

04:54

tras la constitución de los ayuntamientos valencianos sigue sin despejarse una incógnita en el de la capital si el alcalde Joan Ribó de Compromís integraría o no en su equipo a los socialistas Ribó tras ser el más votado y ser investido con el apoyo del PS PB a cambio de nada se cree legitimado y con fuerza suficiente para ofrecer un pacto que limitaría mucho la visibilidad y el protagonismo de sus socios a pesar de tener sólo diez de los veintitrés concejales es decir necesitar siete para obtener la mayoría que le diera estabilidad el líder de Compromís juega fuerte dando por seguro que los socialistas no pueden o mejor dicho no deben pactar con PP y Ciudadanos para torpedear sugestión en política es legítimo tensar la cuerda pero no deberían olvidar que su elasticidad Nos infinita puede romperse por cierto cuando van a entrar en escena Pucci Oltra para intentar arreglar la situación como hicieron otros muchos sitios como oliva Oso