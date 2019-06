Las noticias de Cantabria, 07:50 (25/06/2019)

Voz 0628

01:51

siete y cincuenta y dos minutos efectivos de emergencias buscan a Manuel un joven de dieciséis años que se perdió el domingo por la noche en la zona de Casasola en loba se perdió cuando salió a dar un paseo en dirección a once es por la zona de los acantilados donde su familia estaba pescando la Familia comenzó a buscarle a eso de las nueve y media de la noche dos horas después a las once y media dieron aviso al ciento doce que movilizó un dispositivo de búsqueda con medios humanos y materiales de la Guardia Civil Protección Civil Salvamento Marítimo han participado los helicópteros del uno uno dos sí de Salvamento Marítimo también medios aéreos si acuáticos de la Guardia Civil pero de momento de momento el resultado de ese operativo de búsqueda es negativo un operativo que se retoma en esta mañana de martes el ciento doce agradece la colaboración ciudadana en la búsqueda de este joven aunque de momento asegura que es sería preferible que no se desplacen nadie más al lugar ya que el dispositivo de voluntarios y de medios profesionales es muy extenso pendientes seguimos por tanto de las noticias que puedan llegar desde Ruiz y también de las novedades que lleguen desde Italia allí está ya a la familia del joven estudiante de enfermería que falleció ahogado en una piscina el Universitario de veintiún años y vecino de Santander estaba de Erasmo en Italia el sábado estaba bañándose en una piscina con otros compañeros se metió al agua falleció las tareas de reanimación de sus compañeros primero de los técnicos sanitarios después en no consiguieron salvar la vida del joven las primeras hipótesis apuntan a una parada cardiorrespiratoria como causa más probable de la muerte aunque será la autopsia que se eleva a practicar hoy la que lo confirme más cosas siete y cincuenta y cuatro los minutos novedades en torno al tráfico de armas en el puerto de Santander un juzgado de instrucción de la capital ha pedido a la Autoridad Portuaria que acredite que las cargas de armas de la compañía saudí Bari cumplen con la normativa de mercancías peligrosas juzgado que mantiene abiertas diligencias de investigación a partir de la denuncia planteada por Pasaje Seguro que junto con Amnistía Internacional Ecologistas en Acción llevan meses denunciando la carga de armas en el puerto de Santander con destino a la guerra de Yemen Patricia Manrique portavoz de Pasaje Seguro valora positivamente el paso que ha dado el juzgado pero asegura que le hubiese gustado que la investigación se centrarse en el destino de esas armas que se exportan desde nuestro país a través del puerto santanderino