novedades que hasta ahora les avanza la SER sobre las negociaciones entre PP y Ciudadanos para formar Gobierno en la Comunidad de Madrid sin Vox aún en las reuniones que todavía no ha contestado a la última invitación por carta de Isabel Díaz Ayuso para sentarse de nuevo a hablar las principales diferencias ahora mismo entre PP y el partido naranja están en el reparto de poder Javier Bañuelos buenos días

qué tal buenos días fuentes próximas a la negociación aseguran a la SER que ahora mismo una de las grandes diferencias que separan a PP y Ciudadanos del acuerdo es que la formación naranja no sólo quiere asumir la vicepresidencia de la comunidad sino que también quiere que desaparezca la Consejería de Presidencia de tal forma que de todo lo que dependa de ella pasé a controlarlo Ignacio Aguado como vicepresidente en el PP creen que eso sería darle demasiado poder ir más galones de los necesarios el Partido Popular que por cierto sigue manejando varios nombres para ocupar los dos puestos de senador que le corresponden el de Pedro Rollán se ha barajado era uno Don posible pero prácticamente se ha descartado porque eso pasaría por obligarle a dimitir para asumir el cargo otro de los nombres que están ahora mismo sobre la mesa solos de Alicia Sánchez Camacho David erguido o Alfonso Serrano el plazo para anunciarlo vence el próximo lunes el próximo martes acaba el plazo para que el presidente de la sala

del candidato si es que no hay

tanto el Colegio Oficial de Farmacéuticos como la Comunida de la Comunidad de Madrid no están cumpliendo con su obligación tanto contractual en lo que concierne al concierto de farmacia como eh sus obligaciones con los pacientes a los que están poniendo de rehenes

hay que su padre supondría un desembolso de unos cuatrocientos mil euros au empezar desde abajo con un club no

la decisión tendrá que ser refrendada después por los socios en asamblea extraordinaria ahí esta madrugada el ex del Real Madrid y ahora en Dallas Luka Doncic ha recibido el premio al rookie del año en la NBA Doncic dicha disputados atenta Hyun partidos comedias de XXXII minutos veintiún puntos casi ocho rebotes seis asistencias y un robo

buenos días complicaciones persistentes sobre todo un accidente en Fuenlabrada cuarenta y dos de entrada a esta hora ya retenciones en la A dos en Torrejón en ambos sentidos la A tres en Rivas de salida lata también la A6 en Aravaca en ambos sentidos a sigue complicaciones ya no sólo en los accesos en la M40 situación muy complicada sobretodo en sentido norte paciencia Hora punta

buenos días el sol va a lucir durante toda la jornada no veremos nubes importantes con temperaturas un par de grados más altas que las máximas ahora estamos alrededor de los veinte grados en la mayor parte de la comunidad durante la tarde nos acercaremos a los XXXV especialmente al sur como decíamos con sólo un poco de viento durante la tarde Iván confirman todos los pronósticos que nos anunciaban una semana muy calurosa sobre todo la segunda mitad de la semana cuando las máximas se situarán alrededor de los cuarenta grados

Voz 17

08:18

