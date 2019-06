Las noticias de Castilla-La Mancha, 10:03 (25/06/2019)

el ACT Cuenca están en aviso amarillo por temperaturas máximas este martes de hasta treinta y seis grados entre los consejos para evitar cualquier problema derivado del calor están beber mucha agua no hacer deporte en las horas centrales del día y evitar las comidas copiosas la previsión del tiempo anuncia cielos poco nubosos o despejados en toda Castilla La Mancha por otro lado hay acuerdo entre el Ministerio de Cultura y el ducado del Infantado para adquirir el derecho de uso y vivienda del palacio en Guadalajara el Estado va a pagar a la duquesa algo más de ochocientos cincuenta mil euros la cantidad abonada sido fijada mediante los parámetros técnicos y oficiales de tasación según han explicado en los responsables del Ministerio de Cultura cuenta con la aprobación del Ministerio de Hacienda tanto en la parte del procedimiento como en la valoración resultante Alberto Rojo el alcalde de Guadalajara asegura que lo que se aprobó ayer constituye un hito histórico

Voz 4

01:53

