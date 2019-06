Escucha las noticias de las 11:00 (25/06/2019)

la Toni buenos días el líder de Ciudadanos en Castilla y León pide a la dirección de su partido que levante el veto al PSOE y que le hagan una oferta Pedro Sánchez para negociar pactar no es traicionar acaba de decir Francisco Igea que es uno de los cuatro miembros de la ejecutiva de Rivera que ayer votaron en contra del veto los socialistas además Igea ha asegurado que no va a abandonar Ciudadanos sólo unas horas después de la marcha de Toni Roldán y otros dos dirigentes de la formación naranja Radio ya Valladolid Eva Marín

Voz 0603

00:36

Francisco Igea no se va reconoce una crisis interna en el partido que debe servir para aprender y aplaude que en Ciudadanos se puedan mostrar posturas críticas con libertad aunque eso suponga enfrentarse a las directrices nacionales y en esa discrepancia considera que debe hacerse un a Pedro Sánchez una oferta concreta sobre política social cómo afrontar los no es la financiación autonómica plantear un diálogo para evitar pactos con quienes plantean políticas no igualitarias como los nacionalistas o catalanes o por ejemplo también Bildu para Igea dialogar en política no es rendirse pactar nuestra accionar lamenta que se haya abandonado la política social sea ya hecho un diálogo que se asienta en el lenguaje de la confrontación considera necesaria la autocrítica también en el PSOE lamentando que su secretario de Organización José Luis Ábalos pida más Toni Roldán en ciudadanos Hinault en el PSOE