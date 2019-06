Escucha las noticias de las 12:00 (25/06/2019)

es mediodía las once en Canarias

sé qué tal buenos días se complican las negociaciones entre el PP y Vox para la Comunidad de Madrid y de paso la gobernabilidad en el Ayuntamiento de la capital fuentes de la formación ultraderechista dan por rotas las conversaciones para la posible investidura de la popular Isabel Díaz Ayuso porque no se han producido avances en el cumplimiento del acuerdo para el Ayuntamiento el famoso pacto secreto Javier Bañuelos

de nada ha servido la carta que Isabel Díaz Ayuso envió hace sólo unos días a Rocío Monasterio para retomar esas negociaciones Vox rompe con el PP da por rotas las negociaciones para convertir a Isabel Díaz Ayuso en presidenta de la Comunidad de Madrid así lo confirman fuentes del partido Abascal en Vox unos dicen están hartos de incumplimientos el PP ha tenido tiempo para aplicar lo firmado en el Ayuntamiento y no lo ha hecho a esa ruptura acaba de referirse el presidente en funciones de Madrid pero

pero ya el Partido Popular yo estoy convencido que ha cumplido cumple con los acuerdos que tienen suscritos ahora bien lo que tengo que decir que me aparezcan absoluta irresponsabilidad por parte de bosque pretendan mezcla que pretendan enturbiar dos negociaciones paralelas una la que corresponde con el Ayuntamiento de Madrid otra que corresponde con el Gobierno de la Comunidad de Madrid

Rocío Monasterio acaba de tutear que no se puede romper unas negociaciones que no han comenzado pero en el PP dicen que si ha habido negociaciones continúan con la mano tendida hacia bueno

pues veremos Bañuelos Sí Se trata de un órdago negociador si realmente es una ruptura que pueda dar la vuelta al poder del Gobierno de la Comunidad de Madrid Ciudadanos se vive hoy una aparente calma y el protagonismo pasa por el líder de la formación naranja en Castilla y León y miembro de la ejecutiva nacional del partido Francisco Igea que en una rueda de prensa en Valladolid ha defendido la búsqueda de alternativas para que la investidura de Pedro Sánchez no dependa de forma exclusiva de los nacionalistas creo

Voz 4

01:53

que la labor de un partido como Ciudadanos no es meterse en la trinchera no es estar en un bando no es fomentar la política de frentismo lo que proponemos es hacer una oferta pública que los ciudadanos españoles entiendan esta sobre políticas públicas sobre cómo vamos enfrentar el problema nacionalismo y sobre esa oferta verse Partido Socialista es capaz de contestar a ella