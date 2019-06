Escucha las noticias de las 13:00 (25/06/2019)

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 es la una a mediodía en Canarias

Voz 0824 00:06 el PSOE mantiene su presión al Partido Popular ya Ciudadanos ante la ausencia de avances en las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez la vicepresidenta en funciones Carmen Calvo les recuerda que los socialistas se abstuvieron en la investidura de Rajoy postura que contó con el rechazo frontal del actual presidente en funciones Mariola buenas tardes buenas tardes la vicepresidenta calvos reprocha a PP y Ciudadanos estará

Voz 0259 00:27 absolutamente derechista dos por Vox pero cree que no pueden obstaculizar la formación de un nuevo gobierno la investidura de Pedro Sánchez tras la reunión de ayer en Moncloa ha casado les recomienda que consulte la hemeroteca

Voz 2 00:39 hay que recordar que un partido tan importante como el mío también con gran evidentemente esfuerzo interno abrió paso al gobierno del Partido Popular el señor casado tiene que ir a la hemeroteca el señor Rivera tiene que entender que ha llevado a su partido literalmente a la extrema derecha lo que necesita España es que circulemos por el canal central de la política sobre

Voz 0259 01:06 a las negociaciones con Podemos la vicepresidenta confirma que le han ofrecido a Pablo Iglesias tener responsabilidades político administrativas en el Gobierno pero no entrar en el Consejo de Ministros nunca ministerios declaraciones de Carmen Calvo antes de la reunión del Observatorio contra la Violencia de Género para analizar el pacto de Estado declaraciones en las que ha pedido también la dimisión de Francisco Serrano por sus comentarios los comentarios del líder andaluz de la extrema derecha sobre la sentencia de la manada

Voz 0824 01:32 mientras en Madrid el Partido Popular reconoce que Vox no le ha comunicado oficialmente que han roto las negociaciones para convertir a Isabel Díaz Ayuso en la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid la portavoz de la formación de ultraderecha Rocío Monasterio había dicho que no se puede romper un diálogo que nunca ha existido Pedro Rollán presidente en funciones les recuerda que si se han sentado a negociar yo no recuerdo que

Voz 3 01:53 en las reuniones que hemos mantenido estuviésemos entorno ni a una taza de tenía unas pastillitas estuvimos hablando de compromisos electorales estuvimos hablando de lo que verdaderamente importa los madrileños ahora resulta que parece que es la marca Vox en la que tiene la autoría de determinar qué es una reunión que es un encuentro casual que es un encuentro informal sin luces sin tal Tigre a fuegos en las inmediaciones en el interior de un hotel y que es una reunión propiamente dicha donde se lleva a cabo una negociación

Voz 0824 02:27 el Tribunal Supremo mantiene en prisión a Oriol Junquera así también en base a una petición suya pregunta a las partes del caso del proceso si procede preguntará a la justicia europea por el alcance de la inmunidad de los europarlamentarios Alberto Puig

Voz 0055 02:39 estas Junqueras insiste en que quiere recoger su acta de eurodiputado y el Supremo recoge el guante seguirá en prisión pero estándar la posibilidad de llevar su caso ante la justicia europea los magistrados piden a las partes que informen sobre si debe o no plantean una cuestión prejudicial sobre el alcance de la inmunidad parlamentaria sin que las puede recoger su acta en base a esta inmunidad ya conocemos la opinión de la Fiscalía cree que no es necesario consultar nada al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que es un que eras no pude recoger su acta

Voz 0824 03:02 en el Parlament de Cataluña Esquerra Republicana ha evitado que se vote una iniciativa legislativa popular que proponía volver a declarar la independencia no se va a tramitar porque los miembros de Esquerra de la mesa se han abstenido

Voz 0225 03:14 el rumbo si el propio presidente de la Cámara rollitos Renny la secretaria cuarta han tumbado con su abstención esta ILP del colectivo Unitat per la Independència los republicanos argumentan que haber votado a favor como ha hecho Jones para Cataluña incumpliría la ley de las ILP que excluye determinadas materias como esta fuentes de Presidencia esgrimen que si hubiera sido un proyecto o proposición de ley se habría admitido a trámite porque en ese caso la mesa no entra a valorar el contenido a la espera de que opina de ellos Cataluña que nos ha convocado en unos minutos la oposición está aprovechando para destacar las diferencias en el seno del Govern el PSC exige por ejemplo ha instado el presidente Torra a convocar elecciones si no se ve capaz de proponer una salida dialogada

Voz 0824 03:53 sólo uno de cada cuatro de los cuerpos de inmigrantes que mueren en el mar tratando de llegar a Europa llegan a aparecer son los datos de un informe de Caminando Fronteras en el que denuncian la insuficiencia de medios el cambio de políticas de Salvamento Marítimo la ONG critica que la prioridad del Gobierno español sigue siendo controlar las fronteras en vez de proteger la vida de los migrantes Nicolás Castellano

Voz 1620 04:13 mil veintidós Víctima de nuestra frontera sur en setenta naufragio de de enero de dos mil dieciocho hasta abril de este año de ellos sólo se ha podido recuperar uno de cada cuatro cadáveres es decir hay ochocientos dieciséis desaparecidos son datos del informe vida en la negros frontera que denuncia que la decisión de Salvamento Marítimo de dejar de hacer rescate el agua marroquíes está aumentando las tragedias Elena Maleno esto ha hecho que aumenten

Voz 4 04:34 las muertes lo que aquí estamos diciendo es que es posible parar esas muertes claro que es posible si hay voluntad política y lo que estamos pidiendo es que esto suceda

Voz 1620 04:44 el informe recoge múltiples testimonios de supervivientes y familiares que denuncian la falta de información oficial sobre los naufragios

Voz 0824 04:51 bajada histórica de la contaminación en Madrid según un informe de Ecologistas en Acción que analizado los datos de más de veinticuatro de veinticuatro estaciones la polución del aire ha caído al nivel más bajo de los últimos diez años Javier

Voz 0882 05:03 Boris a sido desde enero a junio el dióxido de nitrógeno que es un gas contaminante que mata a ocho mil novecientas personas en España cada año ha bajado en la estación de El Carmen un cuarenta por ciento y esto es el centro de Madrid pero también la estación de retiro registra un descenso histórico del cuarenta y tres por ciento y Cuatro Caminos un treinta y cinco por ciento por lo tanto no hay tampoco el temido efecto frontera como explica Paco Segura coordinador de Ecologistas

Voz 5 05:26 en acción las multas empezaran el dieciséis de marzo a partir de ahí los niveles son récord históricamente en baja contaminación más eh Abril fue el más bajo veintidós microgramos por metro cúbico la media pero

Voz 0882 05:39 en el dos mil dieciocho Madrid siguió encabezando en Europa el límite de N o dos

Voz 0824 05:44 yo sigo de nitrógeno y con la información del deporte van Álvarez buenas tardes

Voz 1620 05:47 queda al Isabel buenas tardes una información de última hora nos lleva hasta la sede del cese de la Liga acepta el modelo de Copa del Rey Supercopa que propone la Federación de Rubiales Antón Meana hola

Voz 0231 05:57 qué tal buenas tardes la Liga retira las denuncias puestas por la Supercopa de España la nueva Copa del Rey que propone Luis Rubiales es decir Copa a partido único y Supercopa en formato Final Four es un paso clave para firmar un convenio de coordinación de mínimos donde no estará presente el partido de los lunes que tiene que decidirse en otro marco distinto

Voz 1620 06:15 gracias Antón el presidente de la Federación Luis Rubiales que se encuentra en este momento en el aeropuerto de Barajas para recibir a la selección española femenina hay expectación acaba de aterrizar el combinado nacional tras caer eliminadas del Mundial ante Estados Unidos dos uno para las norteamericanas ambos goles de penalti en el segundo además intervino en la jugada muy discutida paradas nuestras España ha caído en octavos la mejor clasificación histórica en un mundial femenino