Escucha las noticias de las 14:00 (25/06/2019)

Voz 1018 00:23 muy buenas tardes la que ha aliado en la última hora entre el PP Vox la formación ultraderechista rompe con el Partido Popular se pasa a la oposición en los ayuntamientos y comunidades en los que sus representantes habían apoyado las mayorías de gobierno lo que tiene incidencia directa y el Ayuntamiento de Madrid y en el futuro gobierno de la Comunidad

Voz 5 00:42 vox da por roto el acuerdo en todas aquellas localidades donde se haya incumplido por parte del otro lado y pasa a la oposición pero en el caso Ayuntamiento de Madrid que es el más conocido no estamos aquí para crecer responsabilidades vacías de contenido y por tanto renunciamos a la Comunidad de Madrid empezarán mañana a conversar como digo basado sobre dos de programa en las ideas que estamos proponiendo

Voz 1018 01:06 con esta contundencia ha expresado Iván Espinosa de los Monteros en la rueda de prensa en la que de paso ha hecho público el famoso acuerdo secreto con el PP que suscribieron el quince de junio Teodoro García Egea IU Javier Ortega Smith documento del que las partes firmantes se comprometen a mantener discreción pregunta obligada para Javier carrera que ha tenido la mano que dice ese famoso documento

Voz 0866 01:26 bueno es un acuerdo de una sola página con sólo dos puntos el primero dice lo que ya sabíamos que los de Abascal apoyarán la investidura de alcaldes donde la alianza de estas dos formaciones y ciudadanos puedan impedir un gobierno de izquierdas el segundo el de la discordia subraya que una vez elegidos los gobiernos de coalición PP Ciudadanos y Vox así lo expresa el texto en el plazo máximo de veinte días naturales se nombrará a las personas indicadas por Vox en cada Ayuntamiento y aquí está la clave en distintas concejalías de gobierno dice literalmente también en responsabilidades directivas en entes municipales aclara el acuerdo sí que logran en número presupuesto proporcional a los resultados electoral

Voz 1018 02:05 en fin que puede ser un órdago negociador al principio de una ruptura entre Bossi el PP aunque tiene la pinta de ser sobretodo lo primero para que en la calle Génova se deben de cómo se las gasta al partido de sus militantes Santiago Abascal acaba de empezar una rueda de prensa de Teodoro García Egea cómo ve esta crisis el número dos del PP Adrián Prado

Voz 0019 02:21 bueno pues de momento el PP asegura que no tiene ningún inconveniente que se hagan públicos los acuerdos que afirman porque siempre dice cumplen lo que prometen lo acaba de asegurar el secretario general de los focos

Voz 6 02:29 es el Partido Popular siempre cumple sus compromisos siempre cumple aquello que firma no han hecho público un acuerdo sobre el que efectivamente firmaron guardar discreción pero nosotros no tenemos ningún problema en que se haga público porque nosotros todo lo que firmamos sea para guardar discreción osea para hacerlo público tenemos la certeza de que lo vamos a cumplir se va a llevar a cabo no

Voz 0019 02:53 de todos modos insiste en que no puede ser que sea más complicado convencer a Vox que a los miles de ciudadanos que quieren evitar que el Bobby que la izquierda gobierne

Voz 1018 03:06 vamos que tenemos enredo para rato entre otras cosas porque a estas alturas no está garantizado el futuro de la popular Isabel Díaz Ayuso como futura presidenta de la Comunidad de Madrid tampoco hay novedades concluyentes sobre la investidura de Pedro Sánchez la vicepresidenta a Carmen Calvo pide a PP y Ciudadanos que no bloqueen en particular se dirige a la formación naranja

Voz 2 03:22 ellos no deben obstaculizar el futuro este país las urgencias que este país tiene el señor Rivera tiene que entender que ha llevado a su partido literalmente a la extrema derecha y lo que necesita España es que circulemos por el canal central de la política dónde está la inmensa mayoría la gente y no los extremos en la radicalidad

Voz 1018 03:46 desde Ciudadanos su líder en Castilla y León Francisco Igea ha sugerido esta mañana que la abstención de su partido la investidura de Sánchez posibilitaría que España no dependa en exclusiva de los nacionalistas

Voz 7 03:55 creo que la labor de un partido como Ciudadanos no es meterse en la trinchera no es estar en un bando no es fomentar la política de frentismo lo que proponemos es hacer una oferta pública que los ciudadanos españoles entiendan una esta sobre políticas públicas sobre cómo va más enfrentar el problema nacionalismo y sobre esa oferta verse Partido Socialista es capaz de contestar a ella

Voz 1018 04:20 pero seguramente Delibes políticos al margen lo más llamativo impactante de las últimas horas que tenemos que hablar de nuevo del futuro de las pensiones del futuro o del presente porque este mismo mes el Gobierno deberá hacer uso de otros siete mil quinientos millones de préstamo para pagar la extra de verano será agotar la famosa hucha de la Seguridad Social Rafa Bernardo si por segundo verano consecutivo no hay necesidad de recurrir al año

Voz 1762 04:41 eso de las pensiones que en estos momentos tiene cinco mil millones

Voz 1018 04:43 porque la extra de verano se puede pagar con la mitad del préstamo

Voz 1762 04:46 el Gobierno ha concedido a la seguridad social este año con la caja del sistema gracias a que las cotizaciones van mejor de lo esperado en total entre la paga ordinaria la extra y el IRPF de los pensionistas el sistema de Seguridad Social paga este mes diecinueve mil millones de

Voz 0325 05:06 la vicepresidenta en funciones ha pedido la dimisión del responsable de Vox Francisco Serrano que dijo que la sentencia de la manada había sido dictada por una turba feminista es suprema

Voz 8 05:14 la llegada de inmigrantes compensa la baja natalidad el aumento de población en dos mil dieciocho fue el mayor de los diez últimos años ya somos casi cuarenta y siete millones de habitar

Voz 0325 05:22 ya hay AVE Madrid Granada tras veinte años de retrasos por diferencias de los sucesivos gobiernos el recorrido es de quinientos sesenta y ocho kilómetros con parada en Antequera hay se puede realizar en poco más de tres horas

