Escucha las noticias de las 16:00 (25/06/2019)

así es esta tarde Pedro Sánchez y Pablo Iglesias van a volver a reunirse en el Palacio de la Moncloa para explorar las opciones de un acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos ambos dirigentes sepan haber por tanto antes de que el presidente viaje Japón en un viaje que está previsto comience el miércoles para acudir a la cumbre del G20 en la cita según fuentes de Podemos se ha producido a petición del presidente en funciones iba a tener lugar después de que Pablo Iglesias haya pedido al Gobierno a aclarar su oferta ya que según Iglesias se han producido declaraciones contradictorias en cualquier caso el líder de Podemos no se ha movido en los últimos días de suposición entrar en el consejo de ministros mientras que el Gobierno ha dejado claro públicamente que su oferta se va a limitar a cargos intermedios en la Administración Hinault ministros

la portavoz de Ciudadanos Inés Arrimadas responde al acuerdo entre PP y Vox que hoy ha hecho público la formación de extrema derecha dice Arrimadas que ese acuerdo que habla de gobiernos de coalición entre PP Ciudadanos y Vox no les afecta aquellos ya se han repartido las áreas de gobierno en el Ayuntamiento de Madrid con el PP

Voz 0793

01:12

y lo de Madrid es que Vox puede decir misa nunca mejor dicho pero lo que ha pasado en el Ayuntamiento de Madrid es que el acuerdo es no como un acuerdo de gobierno entre PP y Ciudadanos y las áreas de gobierno son de PP Ciudadanos no hay ningún otro partido allí con mucho de Vox saque documentos que nosotros no firmó ningún