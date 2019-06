Voz 3

00:20

debo negar ante el comunicado de hecho por Vox que se haya producido ningún tipo de incumplimiento porque no puede haber un incumplimiento cuando no ha transcurrido el plazo previsto en el documento que se firmó entre el Partido Popular y Vox importa parte porque Bosch no ha querido negociar me veo en la obligación de desmentir ese incumplimiento por parte del Partido Popular y además nosotros tenemos el ánimo de cumplir con ese acuerdo como siempre hace el Partido Popular con los acuerdos que suscribe