Las noticias de Andalucía, 16:02 (25/06/2019)

vendió en la planta de en el polígono industrial de Guadarranque en San Roque una gran columna de humo negro ha causado alarma en la zona aunque no hay daños personales de momento se desconocen las causas de este siniestro Radio Algeciras Rubén García

Voz 2

00:36

en principio no sabemos exactamente en la gravedad lo yo el porqué está producido eso es porque no estaba trabajando en principio parece que está comprobado no podemos hablar más