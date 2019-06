Las noticias de Cantabria, 17:02 (25/06/2019)

trece cuatro y tres en Canarias las organizaciones Ecologistas en Acción Cantabria haya arca han presentado un escrito en el Ayuntamiento de Santander solicitando la retirada inmediata de la biomasa de algas verdes existente los estanques de las focas y los leones marinos de la Magdalena tras la denuncia de una ciudadana ambas oenegés han comprobado que los dos estanques están afectados por una marea verde de algas que si no se trata a tiempo podrá generar problemas a muy corto plazo tales como malos olores y la aparición de infecciones en los animales la Marea Verde es una proliferación excesiva de algas debida a la existencia de una gran cantidad de nutrientes en el medio acuático Carmen Lobo portavoz de Ecologistas en Acción

Voz 4

01:39

