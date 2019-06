sur David Callejo tras dos intentos el año pasado finalmente se ha ejecutado el lanzamiento que ha expulsado del piso asada y sus dos hijos menores de edad en la calle Bélgica de Leganés es un caso de ocupación ilegal pero no tan sencillo como pueda parecer porque Sara alquiló hace tres años una habitación en el piso pero engañada sin saber que en realidad era del antiguo IVIMA que el supuesto propietario ni siquiera cumplía con las condiciones ahora en la calle no sabe qué va a hacer

bueno manda ninguna solución me han hecho a mi casa ya está dos de buscando alquileres y nunca reúna unas condiciones de trabajo en tres sitios juro novecientos euros

Voz 1722

01:11

no me voy a cansar de apelar a la responsabilidad de todas las administraciones porque los retrocesos que algunos defienden en este ámbito tienen un coste dramático para el conjunto de la sociedad un coste que no podemos trasladar a generaciones futuras que comporta un impacto real