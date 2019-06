Las noticias de Aragón, 18:03 (25/06/2019)

no estoy de acuerdo en cómo se están haciendo las cosas habiendo una propuesta encima de la mesa por parte de todo el comité provincial

Voz 4

01:21

puedo decir que técnico tonta no va no va a seguir la temporada que viene ha sido una parte fundamental para este proyecto en estos momentos más duros y esto no es fácil al presidente Reynaldo Benito con consejeros está trabajando muy duro