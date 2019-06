Las noticias de Galicia, 18:03 (25/06/2019)

buenas tardes una reunión que comenzó a las once de la mañana y en la que el fondo suizo parte como está como explicabas está exponiendo lo representa antes de los trabajadores sus planes de inversión y empleo para la planta gallega a la espera de conocer la versión del comité de empresa según fuentes del Ministerio de Industria a partir estaría dispuesta a mantener doscientos cincuenta puestos de trabajo de los más de trescientos cincuenta que hay en la planta coruñesa ya garantizar el empleo más de dos años los sindicatos se muestran prudentes después de este encuentro tienen previsto reunirse con los abogados de Alcoa también en Madrid su respaldo a la venta de la empresa es necesario para que salga adelante el plazo para cerrar la operación termina el próximo domingo

Voz 1817

00:56

gracias Carlos en crónica de tribunales el joven que en dos mil quince agredió a Mariano Rajoy en Pontevedra ha sido absuelto por el ataque al coordinador de la agrupación local en Pontevedra ex a Juan Manuel Rosales Pérez antes de entrar en la sala esta mañana a las partes han alcanzado un acuerdo económico para no llegar a juicio por este delito leve el parte forense recoge que la víctima sufrió cortes en mejillas y labios y también le quedó un ojo amoratado por estas lesiones Se ha marcado una cantidad de dinero que no supera los cuatrocientos euros un festival de récord la décimo cuarta edición del resurrección Fest llevará hasta Viveiro a unas cien mil personas entre los días tres y seis de julio una afluencia de público que va a generar según los organizadores un volumen de negocio próximo a los ocho millones y medio de euros además de derivar en unos dos mil cien empleo los entre directos e indirectos son cifras que se han dado a conocer este martes durante la presentación del festival en los jardines del Pazo de San Marcos en la Diputación de Lugo el tiempo sin grandes cambios mañana miércoles con cielos nubosos y sensación de bochorno suben las temperaturas máximas