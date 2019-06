Escucha las noticias de las 18:00 (25/06/2019)

Voz 1628

00:17

se acaba de activar el Plan de Emergencia Exterior de la Junta de Andalucía debido al incendio que ha comenzado en la planta de índole llama a las tres de la tarde y que a estas horas continúa activo una intensa cortina de humo negro cubre el cielo del Campo de Gibraltar según ha podido saber la Cadena SER todo apunta a que se habría originado en un almacén de Pet producto que se fabrica en dicha planta la empresa ha informado de que no hay heridos y que hasta el momento no se ha dado orden de desalojar viviendas cercanas se recomienda no utilizar la Autovía A7 si no es estrictamente necesario cerrar puertas y ventanas en viviendas cercanas al incendio