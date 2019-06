Las noticias de Navarra, 07:50 (25/06/2019)

Voz 1 00:00 en Hoy por hoy Navarra Nando Nieto

Voz 0647 00:07 buenos días esta mañana es noticia Volkswagen Navarra que puede contar con un tercer modelo en la fábrica en la que ella se produce el polo que va dando señales de fatiga el Tim Cross

Voz 0647 00:30 la dirección de Volkswagen ha citado para hoy al comité de empresa para informarle de la posible adjudicación del tercer modelo para la planta navarra la semana pasada en Wolfsburg tuvo lugar un encuentro con la Dirección General en la que se comprobó la situación del resto de plantas y del Landaben con respecto a las producciones del Tea Cross y del Polo con un descenso de este último modelo lo que hace necesario trabajar por un nuevo modelo la dirección confirmaba que Landaben es una de las plantas candidatas al nuevo coche y para ello se va a plantear la misma dinámica que en el acuerdo del tiros por lo que en breve se espera que convoque al Comité para plantear las medidas necesarias esta mañana hablaremos a las ocho y veinte con Alfredo Morales que es el presidente del comité de empresa de Volkswagen Navarra uno

Voz 0647 01:31 buenas superaciones es al menos lo que manifestaron los portavoces de los grupos políticos que se reunían ayer tarde para recibir de manos del PSN documento base de programa documento de cuarenta folios que fue entregado a Geroa Bai Podemos e Izquierda Ezkerra Ramón Gorriz es el secretario de Organización del PSM documento

Voz 3 01:50 esto que integra un poquito propuestas tanto el Partido Socialista como dinero como de Podemos Izquierda Ezkerra creo que es un documento posibilista

Voz 0647 02:04 realista desde Geroa Bai su portavoces Koldo Martín

Voz 0083 02:08 es un programa insisto en una primera mirada que nos da la sensación de que lo que quiere es profundizar en las políticas de progreso que se han desarrollado a lo largo de estos cuatro años por parte del Gobierno de Navarra el Gobierno liderado por

Voz 0647 02:23 fue barcos y en Madrid también se sigue hablando de Navarra el presidente del Gobierno Pedro Sánchez el líder del Partido Popular Pablo Casado ayer en La Moncloa abordaron también la situación de la comunidad foral entre otras cuestiones en el ámbito municipal en el caso de ciudades como Pamplona más allá de los pronunciamientos de gran magnitud política algunos detalles significativos algunos gestos por ejemplo el regreso del cuadro retrato del Rey Felipe VI al salón de plenos del Ayuntamiento de Pamplona en el ámbito de los actos religiosos la presencia del alcalde de Pamplona también del de Tudela en las recientes procesiones del Corpus en esas ciudades Beatriz Jordán

Voz 0673 03:01 Enrique Maya vuelve a la procesión del Corpus Christi como nuevo alcalde de Pamplona un acto que no está dentro de las obligaciones del Ayuntamiento

Voz 4 03:09 bueno yo he ido siempre a la procesión del Corpus ha ido como concejal en el momento que hemos recuperado la alcaldía que vuelto será alcalde lo he hecho pero ya con la vara de mando en la mano y con el distintivo de alcalde no

Voz 0673 03:20 trae también las flores algo que el anterior Gobierno decidió no costear

Voz 4 03:25 creo que los ciudadanos lo agradecieron y también con ese detalle que parecía imposible pero que era posible recuperar la hierba los pétalos lo lo pagaremos eso es así y además no me duele decirlo

Voz 0673 03:37 dos mil euros será lo que costaba la alfombra de hierba del recorrido el alcalde de Pamplona recalca que pagarán ya que es un acto dice como cualquier otro

Voz 0647 03:46 vamos con el tiempo centran amarra de la audición

Voz 0647 03:58 en otro día caluroso por delante ahora con intervalos de nubes cielo más bien nublado por lo menos en la Comarca de Pamplona no vemos el sol por ahora pero parece que sí que puede dar fuerte atizar a lo largo de la jornada en buena parte de la comunidad con temperaturas muy por encima de los treinta grados sobre todo en la Ribera de Navarra en Pamplona tenemos diecisiete en Tafalla dieciocho Tudela diecinueve Alsasua catorce Estella diecisiete grados cuando faltan cinco minutos para que sean las ocho de la mañana

Voz 0647 04:56 seguimos en la Cadena Ser en Navarra sobre la serie de abusos alumnos en algunos centros religiosos colegios en nuestra Comunidad en décadas pasadas primer contacto personal del superior de los reparadores José Luis Munilla varias víctimas del colegio de la orden en Puente la Reina informa Nerea la ría

Voz 0673 05:12 aseguran que a escuchar si los han escuchado

Voz 1304 05:15 lo que no se hacen responsables de lo que hizo una persona de la institución Miquel es víctima de abusos sexuales en ese colegio

Voz 7 05:21 porque un no poniendo en tela de juicio para que en ningún momento lo han hecho los sucesos que nosotros vivimos pero sí diciendo de que no hay constancia de que has hecho hubieran producida y por otro lado pues diciendo como que ellos no tienen ningún como institución algún tipo de responsabilidad au sea decayendo la responsable de plata únicamente en la persona que ejerció estos si estos abusos no dice que no hay arte

Voz 1304 05:47 sí bosque verifiquen estos sucesos así lo afirma la asociación

Voz 7 05:51 tanto yo como otros compañeros que no seamos los hechos y que esos hechos eran conocedores de restitución o sea que por mucho archivo que no haya o porque no haya constancia documental no quita que la institución supiera lo que allí pasaba

Voz 1304 06:02 conversaciones que no han dejado buen sabor de boca

Voz 8 06:10 ellos Kitty desea un buen día la buena noticia del día los

Voz 1 06:14 con el Campeonato de España de ajedrez

Voz 0647 06:17 infantil y cadete que estos días reúne en la ciudad a ciento noventa y dos chicos y chicas entre doce y dieciséis años jugadores procedentes de las diecisiete comunidades representadas cada una de ellas por dos equipos en Pamplona el alcalde daba la bienvenida a estos deportistas que representan a los mejores jóvenes del ajedrez español actual y aplaudía la labor que desempeña la federación navarra de ajedrez anfitriona del evento con la colaboración de la Federación Española de este campeonato promovido por el Consejo Superior de Deportes comenzaba en el polideportivo del colegio La Ramona acabará en este veinticinco de junio en esta jornada este martes

Voz 0647 07:19 ya saben que tienen siempre más información actualizada en nuestra página web ser Navarra punto com

