Las noticias de Asturias, 17:02 (25/06/2019)

la abogada que representa a Foro Asturias en el juicio del caso Niemeyer Teresa Domínguez ha presentado su renuncia alegando diferencias irreconciliables con su cliente el partido ejerce la acusación popular en el proceso judicial por supuestas irregularidades durante la etapa del ex director Natalio Grueso la plataforma vecinal de Oviedo esos viejo HUCA ha presentado sus alegaciones a la revisión parcial del Plan General de Ordenación para el Cristo Buena Vista quieren que haya un equilibrio entre el uso productivo gravitacional y rechazan que sea específico como una ciudad universitaria deportiva o de la justicia que sólo estarían concurridas unas horas del día nazi González pertenece al colectivo

Voz 3

00:44

no puede acabar convirtiéndose en un espacio que tenga vida simplemente un es un es sobre si unos días al al año no queremos que esto acabe convirtiéndose en otro macro Campus no queremos que esto acabe convirtiéndose ninguna ciudad deportiva ni queremos que eso acabe convirtiéndose en ninguna ciudad de la Justicia ni de la sanidad ni nada