Las noticias de Catalunya, 10:03 (24/06/2019)

Voz 2

00:04

bon día una varía la catenaria entra usted Ricky el ya está provocando la tarde Afinsa Bin tie sin minutos a las líneas de Raonic Ayerra dos nos informan fuentes de Renfe la Varias hoy hay Ankara ya Technics de Adif provocan que entra tal Ricky sastre en circulen para vía única provocan tratarse Downs Bin o veinte sin minuts calculan tanguero Rasul a qué Mencía Després d'una rabel de Joan Parla informa Sara acaba extensa Cup inciden entra Alves para islas Buyten Matti álbum ves dan Tess mil sens a tanta sin incidencias la mayoría al área metropolitana John mes al Vallès Occidental sin sens David Weiss han sido Putin sean desde mobiliario urbano rosas practicarla han máximo tus ya cable eléctrico una difícil daba evacuados Bains preventivamente Paul Asís Can aguda pasar la Need for atacadas lleva cuatro atrasar Weiss han sido útil sendas dabas ya Tasio destaca al Damon Roig hectáreas de Rustu o Alda Palafolls y una Amy tan médula en aquesta nit i fins las Buick de aquel Matí al ese ansias a Pravda cuatro mil trucadas datos y Relacions amb la Ravel ya también da tema a las paperas cuarenta Güito arrasara la profesora catalana Catisa apta Amaury han un accidente de autobús a costa de la Consellería da exterior se las debo alumnas paridas también donarán a Catalunya también bien la alta Cap de las ferias notica ni a dudas Come Patitz fracturas Alfred Bosch conseller de Exteriores anda claras Cataluña