no tenemos porque unen trabajador es decir tiene que sufrir algún tipo de lesión concierto que es nuestro material humano en el complejo con muchas razones pero de ahí a que tengamos que pasar por esto no acabo de entenderlo ir mañana por la mañana en un aula es un maestro está impartiendo clase a un grupo deben veintitrés no hay un funcionario allí uno decida a agredir a ambos la del funcionario episodio el el maestro alegramos por ello que como agentes de la autoridad ya un delito de hecho grave que conlleva a prisión

Voz 1038

01:03

en los últimos trece meses se han producido al menos cuatro agresiones entre de los centros penitenciarios de Badajoz y Cáceres mientras que a nivel nacional desde dos mil diez se han contabilizado tres mil doscientos nueve ataques a funcionarios de prisiones lo que supone una agresión diaria en materia sanitaria al Comité Ejecutivo del Sindicato Médico de Extremadura ha acordado no acudir a las reuniones de la Mesa Sectorial de Sanidad por la situación laboral y profesional de los facultativos dicen son insostenibles IU consideran que han sido engañados por el Ejecutivo regional desde Sanidad no se pronuncian al respecto dicen que en esta nueva legislatura aún no ha habido todavía Reunión en la Mesa Sectorial de Sanidad el CES no ha tenido ningún escrito comunicando la decisión de este sindicato más que más quejas en Sanidad la asociación ecológica de Extremadura en Don Benito Villanueva se suma la denuncia de otros colectivos ante la falta de oncólogos en el área de Salud ya que cuatro ya que de cada cuatro profesionales tan sólo quedan dos ahora mismo tenemos treinta y dos grados en Badajoz XXXIII Mary de treinta y uno en Cáceres