buenas tardes hoy se investiga presidente de la Junta Guillermo Fernández Vara con el apoyo de la mayoría absoluta de su partido la abstención de Ciudadanos y Podemos y los votos contrarios del PP ello en una segunda sesión del pleno de investidura en la que por un lado desde el PP José Antonio Monago marcaba la línea de oposición que ejercerá su partido como la del contrapeso a las políticas socialistas de de Ciudadanos Cayetano Polo ponía sobre la mesa la necesidad de abordar un gran pacto por el empleo in unidas por Extremadura Unida Irene de Miguel enumeraba los incumplimientos de la pasada legislatura hay afirmaba aceptar un pacto de energía y clima Si este ponen el centro a las personas baja la factura de la luz

que tiene una responsabilidad señor Fernández Vara que cumplir lo que ha prometido no tiene el burladero de tener que pastar porque tiene mayoría para

reelegido ya presidente Vara ha agradecido enormemente que Ciudadanos y Podemos se hayan obtenido este martes en la votación para su investidura porque dice pese a no necesitar su apoyo para ser reelegido en el cargo es un detalle en el nuevo centro zaga al para atender a menores con conducta directivas In this sociales que se va a crear en Plasencia lo al antiguo centro de acogida de balcón cero tendrá veinte plazas ampliables a treintas aunque contará con un equipo completo de salud mental será un centro terapéutico para la reconducción de estas conductas que se crea por imperativo legal además un veintisiete mil un total de veintisiete municipios extremeños se beneficiarán del segundo paquete de ayudas de la iniciativa europea wifi foráneo que establece la obligatoriedad de lo que los espacios públicos dispongan de wifi gratuita en calidad en dos mil veinte