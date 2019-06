Escucha las noticias de las 20:00 (25/06/2019)

Voz 0194

00:37

hola buenas tardes la última hora tiene forma de advertencia de reproche Fuentes del PSOE aseguran que Pablo Iglesias ha amenazado hoy a Pedro Sánchez con votar en contra de su investidura si no acepta un Gobierno de coalición y fuentes de Podemos acusan a Pedro Sánchez de no haber decidido si quiere gobernar con la derecha o con la izquierda la reunión entre Sánchez Iglesias ha durado algo más de una hora Hinault ha servido al menos aparentemente para avanzar hacia un acuerdo entre PSOE y Podemos así que la izquierda no termina de acercarse y la derecha hace como que se aleja el pacto secreto entre el PP y Vox era escueto y una mezcla de la desesperación del PP por conservar el poder de la ingenuidad de Vox que llegó a creer que habría gobiernos tripartitos con Ciudadanos hoy el partido ultra difundido ese acuerdo y ha anunciado que allí donde el PP no ha cumplido no les ha dado concejalía pasan a la oposición Iván Espinosa de los Monteros