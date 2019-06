Escucha las noticias de las 03:00 (26/06/2019)

desde la mañana a las dos en las Islas Canarias buenas noches buenas noches el bloqueo en las políticas de pactos escenifican la arena nacional de una forma cada vez más clara hace sólo unas horas que Pablo Iglesias salía de una reunión con Pedro Sánchez en la que las posiciones han terminado más alejadas que cuando comenzaba el encuentro los morados siguen pidiendo ministerios y amenaza incluso con no apoyar la investidura de Sánchez pero los socialistas mantienen el pulso Carmen Calvo vicepresidenta en funciones y Rafa Mayoral Podemos

no es momento de hacer performances son lamentables ser serios de responder al mandato de las urnas de cumplir con nuestro trabajo

alguien quiere convencer a alguien pues lo que tiene que hacer es intentar convencerle no vencerla

eso en el bloque de izquierdas pero al de derechas parece que no le van las cosas mucho mejor Vox tampoco está dispuesto a tirar la toalla ha publicado este martes el acuerdo secreto hasta ahora que firmó con el PP en el que le prometían concejalías en gobiernos de coalición así consta en el documento conciudadanos y populares los ultras dicen que ose se cumple o que se despidan de su apoyo pero en el PP dicen que van a responder Iván Espinosa de los Monteros y Teodoro García Egea

me hecho público un acuerdo sobre que efectivamente firmaron guardar discreción pero nosotros no tenemos ningún problema en que se haga público porque nosotros todo lo que firmamos tenemos la certeza de que lo vamos a cumplir se va a llevar a cabo no