Escucha las noticias de las 05:00 (26/06/2019)

Voz 0806 00:00 son las cinco las cuatro en Canarias

Voz 0137 00:06 dado buenos días buenos días encalló en las negociaciones entre el PSOE y Podemos Pedro Sánchez ha reunido este martes con Pablo Iglesias y no se ha avanzado nada de hecho el pulso crece ahora los morados dicen que como no lleguen a los ministerios están dispuestos incluso a votar en contra de la investidura de Sánchez pero los socialistas tampoco dan su brazo a torcer Inma Carretero

Voz 0806 00:25 fracasaron en el intento de acercamiento y ahora las situaciones de bloqueo en el PSOE aseguran que Pablo Iglesias no descartó en su conversación con Pedro Sánchez votar en contra de la investidura fuentes del partido morado sostienen que no quieren entrar en la disputa de sillones grandes sillones pequeños pero insisten en que los españoles demandan un Ejecutivo estable con acuerdos claros como los que han cerrado en las comunidades autor lo más es decir un gobierno de coalición Sánchez ofreció como única novedad una comisión de seguimiento para ese acuerdo de gobernabilidad con Podemos al que sigue dando trato de socio preferente pero los morados ya no se fían ayer decían haber constatado que el PSOE no ha decidido si quiere pactar con la izquierda o con la derecha le piden al presidente que se decida el resulta algo de todo esto es que cono sin apoyos se va a fijar la investidura en el mes de julio hay fuentes de La Moncloa que aseguran que esto puede ser un elemento de presión ahora empieza todo eso sostiene un miembro del Gobierno

Voz 0137 01:22 pero las complicaciones en el diálogo no sólo afectan a la Izquierda el bloque de derechas se tambalea desde lo último de los de Vox han hecho público el acuerdo con el PP en el que los populares se comprometen a gobiernos de coalición así consta en el documento conciudadanos y con los de Abascal además de dejar a los ultraderechistas tocar poder Vox dice que si no se cumple que no cuenten con ellos y ante estas amenazas el PP dice que si va a cumplirse Iván Espinosa de los Monteros y Teodoro García Egea

Voz 1 01:45 vox da por roto el acuerdo en todas aquellas localidades donde se haya incumplido por parte del otro lado y pasa a la oposición ejercerá la labor de controlar quiere fiscalizar a los gobiernos que desde ahora estarán en minoría constituidos por el Partido Popular ICIO horas

Voz 2 02:02 me hecho público un acuerdo sobre que efectivamente firmaron guardé Arctic creció pero nosotros no tenemos ningún problema en que se haga público porque nosotros todo lo que firmamos tenemos la certeza de que lo vamos a cumplir y se va a llevar a cabo no

Voz 0137 02:16 de cara al día estaremos pendientes hoy de la nueva reunión que tienen esta vez los comités de empresa de Alcoa quieren que el Gobierno les dé garantías para asegurar que los contratos de los casi setecientos trabajadores de las plantas de la empresa de aluminio David S A Coruña duran más de dos años después de que se vendan fondo suizo Carlo Sevilla

Voz 3 02:32 los sindicatos se reunieron ayer durante más de diez horas con la empresa el fondo suizo parte que la va a comprar y el Ministerio de Industria los representantes de la plantilla salieron satisfechos con los planes de los nuevos inversores pero antes de avalar el proyecto exigen al Gobierno y a las comunidades autónomas que se impliquen más sí aunque la ministra a Reyes Maroto ya ha dicho que ahora la decisión es de los trabajadores estos piden una nueva reunión chinos todo está dispuesto a sentarse con los otros

Voz 4 02:56 ha tocado a nosotros vamos a lo vamos a convocar de entrada pues diciendo que hace falta tener no más sino lo haremos públicamente y por los medios que haga falta

Voz 3 03:06 es el presidente del comité de empresa en A Coruña quieren que el Gobierno se comprometa a bajar el precio de la factura de la luz las empresas del aluminio consumen mucha energía hicieron esta rebaja dice el fondo suizo que no puede garantizar el empleo más allá de dos años