Escucha las noticias de las 06:00 (26/06/2019)

Voz 1727

00:25

saludos qué tal están muy buenos días ya está aquí ya está aquí la ola de calor en toda Europa y los medios de todo el continente dedican hoy páginas y páginas a describir lo que viene altísimas temperaturas durante muchos días casi una semana en España cuatro provincias amanecen en aviso naranja Vizcaya Guipúzcoa Navarra y Zaragoza en Bilbao que está sólo a doce kilómetros de las playas del Cantábrico habitualmente fresquitas pueden llegar hoy a los treinta y siete grados pero la máxima de toda España se espera en Toledo que puede alcanzar los cuarenta cuarenta grados en Francia por ejemplo como medida de precaución ante el calor y la estabilidad de la atmósfera hoy se va a prohibir circular en todas las grandes ciudades del país a un tercio de los coches matriculados ni los diésel ni los de gasolina más antiguos los que más contaminan podrán salir del garaje que sepamos no gobierna Manuela Carmena nuestros ayuntamientos del país vecino pero aquí en el nuestro en España la política de momento no habla de Políticas habla de políticos Pedro Sánchez y Pablo Iglesias concluyeron sin avances un encuentro de ayer en La Moncloa eso dicen las fuentes cercanas a ambos tras su reunión de una hora según los socialistas Pablo Iglesias anunció incluso la posibilidad de votar no en la investidura Gobierno de cooperación gobierno de coalición sigue siendo el escollo aunque cada uno lo cuenta a su manera no hay declaraciones posteriores las previas fueron estás Rafa Mayoral de Unidas Podemos pedía al Gobierno menos escenificación más contenido