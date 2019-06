Las noticias de Navarra, 06:50 (26/06/2019)

Voz 0647 00:00 buenos días pues quizá convendría no repetirlo demasiado y no pensar mucho en ello para no tener la sensación aún más agobiante de calor pero las realidades que hoy entramos en estos días marcados por un aumento de las temperaturas que se irán acercando hoy a los XXXVIII por aquí empezamos por el tiempo pronóstico desde Aemet Iván Albizu buenos días

Voz 1776 00:26 buenos días comienza la ola de calor nos deja temperaturas en ascenso alcanzando máximas de treinta y nueve grados en Tudela también en Roncal XXXVIII en Tafalla en Estella en Pamplona treinta y siete en Baztán los cielos en general poco nubosos o despejados la visibilidad eso sí se verá reducida por el polvo en suspensión calima y los vientos por último del sureste con algunas rachas muy fuertes en las montañas del noroeste

Voz 0647 00:51 es cierto que la calima está ahí muy presente al menos en la Comarca de Pamplona se divisa perfectamente a estas horas con dieciocho en Pamplona veinte en Tafalla diecinueve en Tudela veinte en Estella diecinueve en Alsasua noticia de un siniestro laboral mortal Un vecino de Echarri Aranaz de XXXV años fallecía a consecuencia de las heridas sufridas en un accidente laboral ocurrido en una empresa en Arbizu el operario trabajaba en una máquina cuando resultó aplastado por una de las partes móviles de esa máquina sus compañeros Le asistieron en un primer momento y lograron de esa atraparlo pero los equipos médicos que acudieron al lugar intentaron sin éxito reanimarle

vehículo híbrido entre combustible y electricidad

Voz 0647 01:35 turísticas similares al Polo es lo que podría llegar a Landaben si la planta cumpliera con los compromisos de productividad que le ha propuesto Wolkswagen contacto entre la empresa y plantilla para hablar del futuro que se recogía en el convenio colectivo Nerea la Riu

Voz 0545 01:48 muy positivos con la posible llegada del tercer modelo a la planta de Landaben pero precavidos haya acuerdos a los que tendrían que llegar uno de ellos el aumento de la productividad Alfredo Morales presidente del comité de Volkswagen

Voz 2 02:00 buscaremos la fórmula siempre de una manera normalizada siempre desde entonces de una manera equilibrada razonable

Voz 3 02:06 pero bueno este es esto es lo que queremos aplicar hay que hacer más coches al día perfecto pero hay que hacerlo con cargas de trabajo con empleo fijo etcétera etcétera

Voz 4 02:16 además asegura Morales que compiten con otras

Voz 0545 02:18 plantas con nombre y apellido un tercer modelo que llegaría en un momento clave de transformación tecnológica para nuestra Comunidad

Voz 5 02:25 que es el momento este es el momento de tomar decisiones que vayan encaminados también hacia las nuevas tecnologías hacia hacia la electrificación es decir coche eléctrico o coche híbrido

Voz 0545 02:34 antes de sanfermines tendrán que llegar a un acuerdo con la dirección

Voz 0647 02:39 hoy el presidente del Parlamento va a mantener la ronda de consultas entre hoy y mañana con los portavoces de los grupos políticos para designar candidatos a la presidencia del Gobierno foral en un momento vamos con este y otros asuntos

Voz 0647 04:23 el presidente del Parlamento se reunirá esta mañana con Izquierda Ezkerra a las diez y media a las once con Podemos y a las once y media con EH Bildu para mañana jueves ha convocado una aldea de Geroa Bai al PSN ya Navarra Suma Navarra Suma ahí Bildu han coincidido en aplazar al menos una semana la puesta en marcha de dos de los acuerdos firmados por los socios de María Chivite o los que busca que sean sus socios han solicitado informe jurídico para la ampliación a siete de la Mesa de la Cámara de cinco a siete algo que ya habían pedido los socialistas pero también para la creación de una agrupación parlamentaria similar a un grupo para Podemos información de Mikel Muñoz informes que deberán decir si ampliar la mesa siete miembros es viable ahora legalmente de forma transitoria mediante una resolución del nuevo presidente de la Cámara Unai de a la espera de la posterior reforma del Reglamento ampliación que permitiría podemos estar presente en ella y al PSN tener dos miembros en ese órgano rector para Navarra Suma no lo es Javier Esparza portavoz lo que nosotros pensamos es

Voz 9 05:21 que puede haber un fraude de ley en la propuesta que ha realizado el Partido Socialista de Navarra creo que no se está preocupando nadie por la representatividad sino

Voz 0647 05:27 se está preocupando por sus intereses partidistas los informes jurídicos pedidos por Navarra suman estos temas y también por Bildu han llevado al portavoz del PSN a hablar de pinza política Ramón el ferry parece

Voz 10 05:37 tras año pero hay partidos que es un antagónicos pero se unen con un mismo fin y en este caso el fin ha sido no permitir en estos momentos la constitución de el de la Agrupación de Podemos

Voz 0647 05:49 también ha quedado aparcada de momento la nueva distribución física de los escaños de los despachos de los grupos en el Parlamento más cosas el pasado año más de trescientas personas han solicitado atención en Proyecto Hombre el alcohol sigue siendo el principal motivo seguido de otras sustancias cocaína anfetaminas y cannabis pero también el juego estaba presente en un tercio de los demandantes de atención les Beatriz jordanos

Voz 4 06:16 el perfil de estas personas hombres de treinta y siete años de media sin embargo ha aumentado la presencia de mujeres significativamente Cristina Allés KAS portavoz de Al Datu

Voz 11 06:25 culturalmente está peor visto que una mujer tenga problemas de adicción y esto hace que las mujeres oculten su problema no sólo las mujeres sino también la los de alrededor por lo tanto llegan de una manera más más tarde IMAS con mayor deterioro

Voz 4 06:39 acuden más tarde con una edad media de cuarenta y ocho años y además sin apoyo familiar un dato significativo que les ha llevado a poner en marcha un grupo de trabajo para facilitar la accesibilidad de las mujeres al tratamiento

Voz 0647 06:53 íbamos también con una noticia deportiva antes de terminar porque Osasuna ha anunciado ya el fichaje del delantero Omar Cardona oficialmente hasta dos mil veintitrés tras el acuerdo de traspaso alcanzado con el Barcelona por dos millones y medio de euros Cardona se ha comprometido con Osasuna para las cuatro próximas temporadas y será presentado este miércoles en las instalaciones de Tajonar

