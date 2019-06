Las noticias de Cantabria, 06:50 (26/06/2019)

Carlos hace mucho calor porque no pones al aire puesto

hoy por hoy Cantabria Fermín mi ex siete menos cinco minutos de la mañana denuncia que realizo la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras los siete centros públicos que hay en Cantabria para atender a los

Voz 0628

04:35

menores extranjeros no acompañados a los conocidos como minas están sobre ocupados además sus trabajadores no cuentan con la formación necesaria sus condiciones laborales son pésimas aseguran estos trabajadores que se sienten desprotegidos entre otras cosas porque sufren agresiones físicas y verbales por parte de estos menores agresiones ante las que dicen la administración no toma medidas Jerónimo Cagigas es el delegado de Comisiones en la Fundación diagrama la empresa adjudicataria de la gestión de estos centros