pues efectivamente mañana en torno a las once de la mañana una vez que haya pasado la hora Laura puntos procederemos al al apagado más bien de del de la sensación en rojo porque buena para permanecer al menos en principio por indicaciones de Policía Municipal y del área de vigilancia de la seguridad vial en ámbar como precaución Aroa de haber modificado sustancialmente ese semáforo y por tanto para que no haya ningún inconveniente en material

Voz 0089

01:29

la Audiencia Provincial de Madrid señala en su resolución que no aprecia ninguna infracción de derechos fundamentales al decirle adjudicado distancia que debe seguir investigando la denuncia por prevaricación contra el alcalde de San Sebastián de los Reyes Easy no existe infracción a los derechos fundamentales no existe por tanto la nulidad de las actuaciones que solicitaba al primer edil el Narciso Romero en todo caso hay que investigar dice la Audiencia si el nombramiento del jefe de la Policía Local de Víctor Calvo se corresponde con la normativa porque no hay razones de urgencia y necesidad como se decía desde el equipo municipal tampoco la Audiencia Provincial ha visto acreditado que con este nombramiento se haya mejorado la prestación del servicio de la seguridad pública