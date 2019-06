Las noticias de Castilla y León, 06:50 (26/06/2019)

Voz 1 00:00 hoy por hoy Castilla y León

Voz 2 00:05 Eva Marín

Voz 0603 00:11 buenos días está claro que la consigna nacional es no pactar con el PSOE y en esa línea sean Roca Ciudadanos también en Castilla y León que ahora deja fuera de la presidencia de la Diputación de Soria al Partido Socialista algo que parecía hecho a media tarde de ayer sin embargo anoche se llegaba a un acuerdo PP Ciudadanos y la Plataforma por el pueblo soriano que hará que hoy sea elegido como presidente de la Diputación el popular Benito Serrano alcalde de Gaulle mayo mientras tanto en las negociaciones para conformar el Gobierno de la Comunidad el encuentro Ciudadanos PP Francisco Igea Alfonso Fernández Mañueco se producía en las Cortes después de que desde la formación naranja se premiará a los populares porque se acaba el tiempo para llegar a ese pacto de gobierno para Igea es imprescindible que el PP entienda que el futuro Gobierno de la Junta será compartido

Voz 0740 01:01 que tomen una decisión la decisión es el Partido Popular sigue pensando en sus propios cargos sus propias personas o va a pensar en generar ilusión y un gobierno de cambio en estas comida en eso consiste el gobierno conjunto con con un gobierno al que Serras se reparten las responsabilidades reparte la imagen no un gobierno subordinado es la diferencia

Voz 0603 01:23 uno de los principales problemas de Castilla y León que registró en dos mil dieciocho el mayor descenso de población en términos absolutos del país con diez mil cuatrocientos setenta y tres habitantes menos una población equivalente a la de La Bañeza León la Comunidad desciende hasta los dos millones cuatrocientos ocho mil habitantes es debido a la escasa natalidad ya que se marcha más gente de la que llega asuntos de este miércoles con la llegada de una ola de calor que va a disparar las temperaturas máximas hasta los treinta y siete grados en algunos puntos de la Comunidad a estas horas ya con catorce grados en León dieciséis en Zamora diecisiete en Palencia Burgos y Salamanca diecinueve grados en Valladolid Ávila y Soria veintiuno en Segovia comenzamos

Voz 3 02:15 cómo estás

Voz 4 02:17 porte común León

Voz 5 02:21 ahora en Leche Gaza te invitamos alzó de Madrid entra en Leche Gaza punto com entera de cómo conseguir cientos de entradas gratis aprovecha prueba disfruta ahora de tu variedad de leche sin lactosa favorita Che detalla a la familia

Voz 6 02:35 Bush Carlos hace mucho calor porque no pones al aire ya esta puesto bien el servicio posventa Citroën y disfruta de un viaje sin contratiempos revise gratis el sistema de climatización de Manson respira ahí

Voz 2 02:46 de puro con nuestro tratamiento anti bacteriano por solo veintinueve euros hasta el treinta y uno de agosto

Voz 6 02:53 bueno condiciones puntos adheridos en Citroën punto es Red de Servicios Oficiales Citroën de Castilla y León

Voz 3 03:01 eso

Voz 4 03:02 muerte como León

Voz 5 03:06 ahora en Leche Gaza Te invitamos alzó de Madrid en tren Leche Gaza punto com hace de cómo conseguir cientos de entradas gratis aprovecha prueba disfruta ahora de tu variedad de leche sin lactosa favorita se detalla a la familia

Voz 0603 03:20 seis y cincuenta y tres ciudadanos sigue adelante con sus negociaciones con el Partido Popular para conformar gobierno en Castilla y León y eso que el propio Francisco Igea visible de la formación naranja en estas negociaciones reconocía que quién se perfila como próximo presidente de la Junta el popular Alfonso Fernández Mañueco no es su candidato ideal

Voz 0740 03:39 es mi candidato ideal no ya lo dije sigo manteniendo pues me candidato ya les gustaría que el Partido Popular ofreciera otro candidato si es una decisión del Partido Popular tenemos que llegar a un acuerdo conjunto si alguien tiene que presidir el Gobierno sí que es lo más normal de lo presidirá el grupo que es mayoritario esa es la situación eso es pactar yo no he puesto condiciones personales sí

Voz 0603 04:04 aun así la fotografía de la negociación Mañueco se producía ayer en las Cortes se van dando pasos para llegar a ese pacto de gobierno pendiente del reparto de las diferentes consejerías lo que parece complicado a tenor de las palabras de Igea es sentarse a negociar con los socialistas

Voz 0740 04:21 lleva treinta años sentado esperando a que caiga el Gobierno no sé cuál es la oferta Partido Socialista no sé cuál es su oferta programática Partido socialista está instalado en la descalificación yo no lo haré nosotros

Voz 2 04:36 hemos llegado

Voz 0740 04:39 estamos pendientes de verse si empate gobierno ahora sí en el Partido Socialista de Castilla y León en la ejecutiva de Partido Socialista alguien se levantara dijera no podemos pactar con Bildu en Navarra usted cree que nosotros no de escucharía yo mismo le llamaría al día siguiente

Voz 0603 04:55 y la respuesta de la vicesecretaria del PSOE en Castilla y León Virginia Bart Conner

Voz 7 04:59 lo que está impidiendo el señor Igea ayer partido Ciudadanos un partido que ha cogido una deriva muy dañina para España mentir hay crispación para alimentar el frentismo hoy España necesita otra cosa necesitar responsabilidad necesita entendimiento le vemos que sigue instalado en el chalaneo en el mercadeo de puestos de asientos con el Partido Popular y los socialistas hemos venido a servir a esta tierra otros vemos que están más a servirse

Voz 0603 05:29 lo que está claro es que la directriz de Madrid es que al PSOE ni Aguayo así sea escenificada en las últimas horas en Soria donde el PSOE a sólo un diputado de la mayoría absoluta pierde finalmente el gobierno de la Diputación soriana de forma inesperada cuando parecía que Ciudadanos con su abstención iba a mantener en el Gobierno a los socialistas anoche firmado por sorpresa un acuerdo entre PP Ciudadanos y la Plataforma por el pueblo soriano llama la atención porque hace dos semanas PP y PSOE se lideraban para quitar el Gobierno a la Plataforma por el pueblo soriano que consiguió mayoría simple en el municipio de El Burgo de Osma ayer mismo a media tarde el pacto entre socialistas y Ciudadanos para el gobierno de la Diputación estaba cerrado a expensas de la confirmación de Madrid por parte del partido naranja el diputado provincial de Ciudadanos Saturnino de Gregorio mostraba su sorpresa para añadir que no es una imposición

Voz 8 06:20 me estoy aquí sorprendentemente para mí mismo yo no me esperaba esto ni ahora una de la tarde a las seis de la tarde

Voz 0603 06:27 así las cosas el presidente de la Diputación será el popular Benito Serrano alcalde del baño con mayoría absoluta yo otro de las cuestiones políticas a tener en cuenta el anuncio de Vox de romper el pacto de gobierno que mantiene con el PP no va a afectar al Ayuntamiento de Palencia Beatriz

Voz 9 06:45 dice Álvarez mientras el portavoz de Vox en el Congreso Iván Espinosa de los Monteros daba por roto el acuerdo con Partido Popular y Ciudadanos en todas las localidades donde se incumpliera dicho pacto en Palencia el Pleno de organización municipal se celebraba con total normalidad se aprobaba la organización del nuevo Gobierno de coalición Ciudadanos Partido Popular en el que no entra Vox cuya única concejal asume la gestión de la Agencia de Desarrollo Local con lo que se dan por cumplido los compromisos en esta capital sobre el actual estado de la política autonómica gire el comentario de Javier Cuevas director de contenidos de la SER en Castilla y León buenos días

Voz 1053 07:19 buenos días no disponemos de estudio demoscópico alguno que fije la actual valoración que los ciudadanos conceden a los líderes políticos de Castilla y León para tranquilidad de los posibles aludidos el actual panorama no describe precisamente una actividad política digna de ser ensalzada hoy se cumple un mes desde la celebración de las elecciones y la política autonómica se encuentra en estado vegetativo es la tercera fuerza política en votos y escaños la que está marcando el ritmo de una melodía repetitiva y en no pocos casos estridente Francisco Igea está empeñado en regatear Se asimismo no parece tener del todo claro en qué portería quiere marcar Alfonso Fernández Mañueco corretea de forma grácil por la banda sin intención alguna de meter la pierna en la disputa del balón Luis Tudanca permanece en la grada por si el equipo naranja quisiera invitarle a jugar la afición comienza a cansarse de este pobre espectáculo esperemos que desde los club sus dirigentes no se lamentó de que el público ya no siente como antes los colores

Voz 10 08:25 he dedicado mi vida Albín un esfuerzo tesón y entusiasmo o amor Irán respeto a la tierra donde esta botella recogen todo lo que he aprendido

Voz 2 08:38 en mil legal Jesús Yllera

Voz 3 08:41 un Ribera del Duero de leyenda disfrútalo con moderación

Voz 4 08:50 muerte como León

Voz 5 08:53 ahora en Leche Gaza Te invitamos alzó de Madrid en tren Leche Gaza punto com hace de cómo conseguir cientos de entradas gratis aprovecha prueba disfruta ahora de tu variedad de leche sin lactosa favorita Che detalla a la familia

Voz 2 09:10 la actualidad de Castilla y León

Voz 12 09:18 hijos de rock ha entrado jóvenes quienes que aparque aparcan a golpe de batería