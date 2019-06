Las noticias de Aragón, 06:50 (26/06/2019)

no va a haber un trágala de Podemos para apoyar una investidura o un gobierno pero todos un pack es decir lo que tampoco Mamola ser pardillos es regalarle Al Anbar una investidura y luego ya hablaremos de otras cosas no les vamos a dejar que se vaya con la caja del Tesoro hasta que no sea presidente Aragón hay que negociar hay que hablar y hay que dialogar tienes sentido en otros reivindicamos nuestros cinco diputados

la viendo me he afiliado o no habiéndolo hecho mi respaldo IMI sintonía con Albert Rivera con el proyecto de Ciudadanos es total y absoluto

Voz 6

04:12

eso es una expresión que no lo acabo de entender muy bien porque desde el momento que hemos dicho que no queríamos ir no entiendo cómo nos podemos otro excluir quiero decir no no me me parece que hay una especie de oxímoron en la relación política no sea auto excluirse es como dar por hecho que había agua intención previa por alguna de las exigencias hemos planteado además nos hemos quedado fuera una interpretación interpreten así