Escucha las noticias de las 07:00 (26/06/2019)

Voz 1727

00:24

qué tal muy buenos días con la primera ola de calor asomando la cara ya no hay consuelo ni piedad en el pacto metro nacional es veintiséis de junio pasado mañana se cumplen dos meses de las elecciones generales y a fecha de hoy no está claro con qué apoyos abstenciones puede convertirse en presidente del Gobierno Pedro Sánchez la reunión ayer en Moncloa con Pablo Iglesias fue cordial dicen todos pero sin avances los socialistas ofrecen acuerdos programáticos ya hicieron juntos unos Presupuestos Generales del Estado entrada de los morados en la Administración pero no en el Consejo de Ministros y una comisión de seguimiento de lo acordado los morados dicen que Sánchez debe dejar de intentar atraer a PP y Ciudadanos y negociar en serio un programa y un equipo para un gobierno de izquierdas los socialistas temen un doble Gobierno con sus miembros discrepando en asuntos tan serios como la crisis catalana la discreción que todas las partes se han impuesto hace que no existan declaraciones posteriores al encuentro en la Moncloa donde sí hay lluvia de declaraciones es en el lío de la derecha sobre los pactos con Vox hoy PP y los de Abascal vuelven a negociar sobre los gobiernos de las comunidades de Madrid y Murcia después de anunciar los ultras ayer con gran solemnidad que rompen el pacto municipal con los populares por incumplimiento en el Ayuntamiento de Madrid pacto secreto revelado por Espinosa de los Monteros donde efectivamente figura que les daban concejalías de Gobierno que se traduce la ruptura si hoy siguen negociando los gobiernos autonómicos pues según Espinosa de los Monteros