Voz 1 00:00 hoy por Hoy Madrid Laura Gutiérrez

Voz 1275 00:06 qué tal buenos días con veinticuatro grados en la Gran Vía a esta hora con mucho calor en Madrid Se mantiene la alerta por altas temperaturas los termómetros Spanair rozar casi los cuarenta grados hoy en toda la comunidad la Organización Mundial de la Salud se posiciona a favor de Madrid Central impide al Ayuntamiento de Martínez Almeida que noto que la restricciones al tráfico que impulsó Carmena María Neira es la directora del departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS ha estado en La Ventana de Madrid aquí en la SER

Voz 2 00:32 no siempre es muy positivo desde el punto de vista social porque la gente puede pasear desde el punto de vista obviamente de la salud mejora la calidad del aire pero también por qué se puede hacer ejercicio no hay estar ya hay menos accidentes de tráfico y los comerciantes en las ciudades donde ha tenido sufrimiento nos han confirmado que los negocios mejoran

Voz 1275 00:53 según un informe de Ecologistas en Acción los niveles de contaminación se han reducido en el corazón de la capital desde que se puso en marcha Madrid Central el dióxido de nitrógeno ha caído a niveles históricos y a pesar de los datos el Ayuntamiento mantiene su intención de poner en marcha una moratoria en las multas de esta zona de bajas emisiones a partir del lunes a partir del uno de julio el PSOE irá a los tribunales si se desactiva las sanciones pedirá medidas cautelares a la justicia el portavoz socialista en el Ayuntamiento de la capital Pepu Hernández ha pasado este martes por los micrófonos de La Ventana de Madrid hemos preguntado por la situación política por la gobernabilidad del Ayuntamiento tras la decisión de Vox de romper con el PP

Voz 3 01:31 bueno veremos realmente cómo acaba esto luego yo creo que es bueno pues a su posición de fuerza de Vox pues ella tendrá un reflejo como creo que ya está teniéndolo no directamente en las políticas de de el alcalde pues modificar las estructuras cómo se modifican las estructuras el Ayuntamiento para que todo el mundo tenga su sitio todo el mundo tenga su silla etcétera no cree sinceramente que esto no es serio

Voz 1275 01:51 la decisión de Vox deja al PP y a Ciudadanos en minoría para gobernar durante cuatro años la capital aunque el alcalde Almeida se resiste a que la ultraderecha se quede fuera Carolina Gómez

Voz 0821 02:01 vox renuncia a formar parte del Gobierno del Ayuntamiento de Madrid sí pasará a la oposición con sus cuatro concejales luego si eso no cambia al MEDE Villacís van a sufrir para sacar adelante cualquier medida no digamos por ejemplo los presupuestos de la ciudad Vevey ciudadanos suman menos que el PSOE y Mas Madrid juntos el alcalde niega que haya habido incumplimiento por su parte porque ni siquiera dice ha concluido el plazo acordado de veinte días para encajar a Vox en eso

Voz 4 02:25 el Gobierno no pudo haber un incumplimiento cuando no ha transcurrido el plazo previsto en el documento que se firmó ante el Partido Popular y Vox importa parte porque Bosch no ha querido negociar y además nosotros tenemos el ánimo de cumplir con ese acuerdo como siempre hace el Partido Popular con los acuerdos que suscrito

Voz 0821 02:40 Almeida asegura que no ha tenido noticias de Vox desde que se reunieron la semana pasada en Cibeles un encuentro en el que el PP ofreció al partido de ultraderecha concejalías delegadas del Ayuntamiento de Madrid para los populares esto sería estará en el Gobierno pero el partido de Abascal considera que estará en el Gobierno es sentarse en la junta de gobierno como se sientan el PP y Ciudadanos y por ahí los naranjas en principio no pasa Vox

Voz 1275 03:03 mantiene por ahora la puerta abierta a negociar al Gobierno de la Comunidad de Madrid Rocío Monasterio comparece esta mañana en la Asamblea para aclarar su postura

Voz 5 03:12 más noticias en titulares con Elena Jiménez los semáforos de la A5 se pondrán en ámbar a partir de las once de la mañana por decisión del nuevo Ayuntamiento Se mantiene el radar de tramo pero aumenta el límite de velocidad de cincuenta a setenta kilos

Voz 1275 03:24 los foros Satse denuncia que se iban a cerrar mil cuatrocientas camas en los hospitales públicos durante este verano el sindicato dice que la Comunidad de Madrid no quiere contratará personal del feriantes de la Consejería de Sanidad explican que es una reorganización de la oferta asistencial en función de la demanda

Voz 5 03:37 raíces el sistema informático de los centros educativos vuelve a dar problemas en esta ocasión los institutos han tenido dificultades para poder entregar a tiempo los boletines de notas Alan

Voz 1275 03:47 a quien los deportes el Real Madrid ya tiene equipo de fútbol femenino es el equipo Club Deportivo tacón que en septiembre empezará a entrenar en Valdebebas cuatrocientos mil euros ha pagado el Madrid este Kibo que va a tener un presupuesto de dos millones y medio como si en las carreteras de Gere Teresa Serrano buenos días

Voz 1915 04:09 buenos días pues ahora estamos pendientes de otra colisión de entrada a la capital madrileña por la cuatro la carretera de Andalucía a su paso por Pinto además se suma a las retenciones habituales así que problemas de entrada por muchas de las entradas del sur especialmente es a cuatro en la A42 desde Parla hasta Getafe también entrada

previsión Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 04:35 has buenos días a partir de hoy el calor ya empezará a ser sofocante la mayor parte de horas hasta aproximadamente la medianoche teníamos todavía temperaturas de más de treinta grados en toda la línea metropolitana esta tarde superaremos con facilidad los treinta y cinco en toda la Comunidad nos acercaremos incluso en pueblos de la sierra con muchas horas de sol un poco de viento durante la tarde se confirma que entre mañana sábado alcanzaremos valores de casi cuarenta grados

Voz 11 06:29 rara Apolo

Voz 1275 07:49 la Policía Nacional ha detenido aquí en Madrid a un pederasta acusado de abusar al menos de tres menores durante dos años la voz de alarma la dio una de las víctimas a la que había coaccionado a él y a los otros dos chicos los amenazó con que sus padres perderían su trabajo si denunciaban Alfonso Ojea

Voz 0089 08:04 el arrestado tiene cuarenta y nueve años y residía hasta su detención en el mismo barrio madrileño que los menores un trastero de su propiedad era el lugar elegido para las agresiones sexuales que han sido muy numerosas sobre tres niños Ana Ramón es la portavoz de la Dirección General de la Policía

Voz 15 08:22 no por su confianza invitándoles a subir a su casa para jugar a la videoconsola y les ofrecía golosinas de bestial entre diez y cuarenta amigos a cambio de participar en juegos sexuales les ponía películas pornográficas ese masturbaba su presencia llegando progresivamente a realizarle tocamientos e incluso en alguna ocasión teniendo acceso carnal

Voz 0089 08:41 unos días antes de su detención el agresor fue localizado por un testigo en las inmediaciones de su domicilio acompañado por dos niños de siete de diez años a los que había invitado a subir a su casa para jugar a la videoconsola los menores prefirieron continuar jugando en la calle

Voz 1275 08:58 y una voz más la de una de las afectadas por el aceite de colza se llama Mercedes García y así valora la decisión del Colegio de Farmacéuticos de Madrid de empezar a cobrarles desde el lunes las medicaciones que hasta ahora eran gratuitas desde mil novecientos ochenta y uno si la Comunidad de Madrid no paga la deuda de siete millones que tiene con las farmacias

Voz 16 09:16 ha anunciando menos han dicho que no había problemas que iba a seleccionar y ahora nos encontramos con el ultimátum del colegio de Farmacia para nosotros es muy importante los medicamentos por ahí ya podemos pasar