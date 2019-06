Las noticias de Cantabria, 07:50 (26/06/2019)

eh de cual sea tu coche si lo desarmarse hemos pieza frente darías cuenta de que la mayoría de ellos otras hemos fabricado ambos por eso aunque no es con se puede decir que en casi los fabricamos por eso es lógico que a la hora de cuidar y reparar tu vínculo cualquiera de nuestros talleres en Cantabria te garantice el mejor servicio talleres Bosch Car Service en Cantabria cuidamos de tu coche como nadie

el dispositivo de búsqueda se reactivará esta mañana de miércoles un operativo al que se espera se sumen ya plenamente los helicópteros ayer sólo pudieron trabajar por la tarde porque por la mañana la densa niebla la bruma que había en la costa no les permitió hacer su trabajo más cosas en el Parlamento de Cantabria hoy miércoles dará comienzo la sesión de investidura de Miguel Ángel Revilla como presidente de Cantabria sesión que se prolongará hasta mañana con el inicio ya entonces de un nuevo mandato de la actual jefe del Ejecutivo en funciones ya saben Miguel con Revilla será reelegido presidente por la mayoría absoluta que suman los votos los diputados en este caso de ERC del PSOE la toma de posesión será el sábado a partir de ese momento se conocerán los nombres de los futuros consejeros del nuevo Gobierno anti uno de sus actuales miembros el titular de Industria Francisco Martín asegura estar disponible para continuar en el propio Ejecutivo o para hacerse cargo de cualquier otra

la responsabilidad en la Administración por ejemplo presidente de la Autoridad Portuaria bueno yo ha barajado esa posibilidad no hay otras prioridades como la nieve todavía sabes envuelto en el ámbito de la gestión portuaria no yo sé que está en la calle eso pero repito en este momento yo creo que todos estamos un poco la expectativa de lo que disponga el presidente ni denuncia que realiza

Voz 0628

04:21

Zac Comisiones Obreras los siete centros públicos que hay en Cantabria para atender a los menores extranjeros no acompañados a los Mena están sobre ocupados además sus trabajadores no cuentan con la formación necesaria y sus condiciones laborales son pésimas aseguran estos trabajadores que sesenta sienten desprotegidos entre otras cosas porque sufren agresiones físicas y verbales por parte de estos menores y la administración no hace nada Jerónimo Cagigas es el delegado de CCOO en la Fundación diagrama la empresa adjudicataria de la gestión de estos centros