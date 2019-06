No hay resultados

Voz 1478 00:00 qué tal buenos días el sindicato CSIF ha denunciado la agresión de un interno en el Centro Penitenciario de Badajoz a dos funcionarios se que han sufrido varias lesiones hechos que se produjeron la madrugada del lunes en la enfermería a la que los funcionarios habían trasladado a dos internos hermanos que previamente se habían agredido entre ellos golpeándose con una muleta en la celda que compartían los hechos hoy como decimos se produjeron en la madrugada del lunes una vez en la enfermería uno de los presos comenzó a insultar y amenazar a los trabajadores a quienes golpeó los dos funcionarios agredidos necesitaron la atención de los servicios médicos y Cruz Roja realizado ciento ocho intervenciones durante los primeros días de la feria de San Juan un diez por ciento menos en relación al mismo periodo del el anterior un dispositivo sanitario el de Cruz Roja que despliega desde el pasado viernes y que se ha desarrollado con normalidad según un comunicado con el traslado al hospital de un trabajador afectado por una descarga eléctrica como único caso más reseñable Víctor Domínguez responsable de Emergencias de Cruz Roja

Voz 1 01:19 lo bueno es eso es que teníamos cat en la noche del domingo Alone de este feriante que sufría un accidente mientras mientras lo que estamos trabajando la donación sufrió un mareo pero por suerte está está bien se encuentran ingresados en observación pero bueno la evolución favorable y creencia en las próxima horas puede puede recibir es alto

Voz 1478 01:41 es el primer caso de este tipo que se produce en la Feria de San Juan en mucho tiempo hablaba Víctor Domínguez del protocolo a seguir

Voz 1 01:48 bueno en primer lugar se queden holguras tiene algún servicios de alumbrado y hay hay un control casarte permanentemente y de hecho en el primer caso que pese no en los último yo llevo desde el dos mil ocho y es el único caso que queremos que el tenido pero bueno sí que es cierto que existen protocolos no sólo parajes sumado al para para ver cómo actuar ante Diego eléctrico la primera medida por supuesto es el andaluz utilizan material aislante para cualquier persona que se nunca entre sí no tienen ninguna protección para actuar en vigor no actuar porque podemos sufres nosotros también lo conoceremos

Voz 1478 02:27 en cuanto al calor que sufriremos en estos días Víctor Domínguez responsable de emergencia de Cruz Roja daba a una serie de consejos

Voz 1 02:35 bueno pues mire por suerte tenemos muchas sombras tenemos eso es el museo pero bueno sí que es conveniente hidratar que dicen que de forma contigo evitar el consumo dar lo máximo posible utilizar ropa de colores claros ropa que no se a que no se ajustaba no permitir poder defenderlo a ir sobre todo ese son un algún sombrero de una una gorra hábil

Voz 1478 03:00 aprenderlo recuerden que hoy por hoy Badajoz realiza esta semana desde el Recinto Ferial a partir de las doce y media de la mañana bueno pues vamos con la previsión del tiempo en general en la provincia de Badajoz Iván Albizu buenos días bueno

Voz 2 03:15 dos días comienza a la ola de calor nos deja temperaturas sin cambios o en ascenso ligero máximas entorno a los treinta y seis grados en Mérida también en Don Benito en Villanueva de la Serena XXXV en Castuera en la rubias treinta y cuatro en Badajoz en Almendralejo XXXIII en Zafra XXXII en Llerena treinta enfermo renal de la Sierra los cielos en general poco nubosos tiempo estable y los viento soplando entre el sur y el oeste flojos en general es una información de la Agencia Estatal de Meteorología

Voz 3 03:42 los deportes José Luis Vela el corredor pacense de BMX Alejandro Kim campeón de una prueba USCIS dice uno máximo rango de pruebas aparte de Copas del Mundo campeonatos continentales y campeonatos mundiales Kim viajaba desde la semana pasada Corea del Sur país de origen de su padre con el que ha estado manteniendo una relación deportiva a través del BM quise en los últimos años mediante competiciones trabajando con la Federación Coreana de ciclismo la prueba se celebraba el pasado veintitrés en la localidad de Jan Jan llamaba la atención de Riders asiáticos para luchar por los puntos UCI Kim participó en la categoría élite masculina logrando hacerse con la victoria y siendo el primer deportista español en una prueba UCI C1 en la máxima categoría este resultado supone una gran recompensa a la trayectoria de Keane además de un gran progreso deportivo por el que apostó el extremeño desde el año pasado las competiciones Internación

Voz 1478 05:48 las barriadas del casco antiguo galeras han pedido que se resuelva de forma urgente la ubicación futura del centro de salud del centro conocido como Los Pinos dado que el actual está ya saben aquejados de problemas estructurales Javier Fuentes es el responsable de la asociación de vecinos en el casco antiguo

Voz 11 06:05 a ver y eso sólo lo dicen sólo las cosas

Voz 1 06:09 diría que sí que hay que pedir al Ayuntamiento que invierte

Voz 12 06:13 pero no es al Ayuntamiento a la Junta de Extremadura ir la Diputación en este caso que también parece ser que va a jugar un papel importante en salud dar ya no valen excusas Ny mil acciones absurda porque estamos hablando de un tema que humanidad ahí eso debe abordarse ya Guillermo Fernández Vara prometió que asumiría la la decisión de del alcalde que en su momento fue a parar pero quiere ser es decir una vez él la ubicación a nosotros nos da lo mismo vamos a Juan XXIII que pero el piso al provincial eso yo lo digo no da igual mientras éste es al cercano Valera como antiguo a nosotros igual

Voz 6 07:00 las noticias que repasamos el Ayuntamiento de Badajoz ha abierto

Voz 1478 07:04 en el plazo de una convocatoria de subvenciones para promover proyectos de asociaciones juveniles en la ciudad el importe total es de dieciocho mil euros el principal objetivo de esta convocatoria según informa el Ayuntamiento es apoyar el trabajo que realiza el tejido asociativo de la ciudad y los presos actos y actividades realizados por colectivos juveniles los proyectos y propuestas de subvención deberán presentarse hasta el próximo día diez de julio más en la feria de Badajoz coincidiendo hoy en día veintiséis con el Día del Niño en San Juan se va a reservar un espacio de tiempo sin ruido será entre las nueve y las doce para la integración de las personas con trastorno del espectro autista las atracciones estarán en silencio para estos

Voz 6 07:49 la Fundación Mapfre y la Fundación Secretariado

Voz 1478 07:53 gitano han puesto en marcha en Badajoz un programa de formación digital para el empleo de Mujeres Gitanas en situación de vulnerabilidad con el objetivo de facilitarles el acceso al mercado laboral serán cuarenta mujeres las que van a participar en este proyecto que se desarrollará durante este año y que fue

Voz 6 08:10 a parte del programa de empleo a ceder de la Fundación Secretariado Gitano

Voz 1478 08:17 las drogas son Tomás la torre de espanta perros de Badajoz vuelve a estar iluminada de forma completa tras varios meses en los que ha estado prácticamente a oscuras el presidente de la Asociación Cívica Ciudad de Badajoz José Manuel Bueno ha expresado que tras detectarse estas deficiencias el colectivo se puso en contacto con el Ayuntamiento en varias ocasiones para que pudiera solventar la asociación traslado que uno de los principales monumentos de la ciudad debe estar iluminado de forma impoluta no sólo por el reclamo turístico sino también para evitar situaciones de penumbra que invitan a el trapicheo de drogas o propician inseguridad ciudadana

