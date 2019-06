Las noticias de Aragón, 07:50 (26/06/2019)

hola qué tal muy buenos días continúa la discreción en los contactos del PSOE con los partidos de izquierda para intentar conseguir la investidura de Javier Lambán como presidente de Aragón de momento parece que avanzar no se avanza mucho también estamos pendientes de saber si el acuerdo desvelado por Vox con el PP a nivel nacional donde los populares admiten que el partido de extrema derecha estará en los Guber el municipales va a afectar a los ayuntamientos de Zaragoza it de Teruel también les contaremos que Aragón aumentó su población el año pasado ligeramente gracias a los que vienen de fuera en cuanto al tiempo cielo poco nuboso o despejado aunque con presencia de calimas por el polvo en suspensión viento del sureste que soplará con rachas fuertes en el valle del Ebro y las temperaturas máximas altas entre los treinta y seis y los treinta y nueve grados repasamos cómo están a esta hora Zaragoza David Marqueta veintitrés grados veintidós en Calatayud veinticuatro en Sos Huesca Luis la Iglesia veintiún grados tenemos en Huesca en veinte

nuestro Día sin IVA por compras mínimas de cinco euros Se y cómodo ayer no te pierdas nuestro Día sin IVA el veintiséis de junio

Voz 1012

01:57

en el Parlamento aragonés un esta mañana por primera vez la nueva Mesa de las Cortes el presidente Javier Sada está a la espera de ver cómo culmina las negociaciones de los partidos para proponer un candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón el plazo para que haga esta propuesta finaliza el cuatro de julio en la SER dijo que va a apurar los plazos para llamar a consultas a los partidos con presencia en las Cortes reconocía que el acuerdo no va a ser fácil de momento en la reunión de ayer del PSOE con Podemos para lograr la investidura de Javier Lambán no hubo nada reseñable según apuntan algunas fuentes de la negociación no hubo grandes avances para que el partido morado apoye la investidura de Lambán Nacho Escartín la semana pasada advertía