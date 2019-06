Las noticias de la Comunitat Valenciana, 07:50 (26/06/2019)

buenos días de la ola de calor como en las pelis el infierno cabalga con nosotros o no tanto de momento no causó te ofrece el tiempo porque repetiremos la máxima de ayer treinta y seis grados en Ademuz y puede que algún grado más en la zona litoral unos treinta de máxima y ahora entre veinte y veintidós grados en Elche Castellón Valencia y Alicante de momento nada anormal

Voz 1217

00:51

somos más pero menos y me explico la población en la Comunitat Valenciana en dos mil dieciocho según los datos del padrón aumentó seis décimas por debajo de la media española somos cuatro millones novecientos setenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y cinco habitantes aquí la mayoría vivimos en poblaciones grandes una obviedad que destaco porque esos datos del padrón los conocimos el mismo día que el Fórum de la Navarro Uralita presentó sus intenciones al president de Les Corts es un Fórum a medio camino entre el movimiento social Illa organización social está formal no por profesionales como médicos profesores que viven en el entorno rural contra la Comunitat Valenciana vacía Aday con un objetivo claro el entorno rural debe ser una entorno de oportunidades y la despoblación no es un problema de viejos es un problema de jóvenes lo explicamos Ana Talens buenos