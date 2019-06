Las noticias de Castilla y León, 07:50 (26/06/2019)

Voz 1 00:00 hoy por hoy en Castilla y León Eva Marín

Voz 0603 00:08 buenos días las negociaciones PP Ciudadanos para conformar el futuro gobierno de Castilla y León continúan el encuentro entre los principales protagonistas de esta negociación Alfonso Fernández Mañueco PP Francisco Igea Ciudadanos se producía en las Cortes después de que dejara claro que no se va aún con las discrepancias de su partido tras aseverar que preferiría otro candidato a la Presidencia de la Junta y candidato

Voz 2 00:31 al no pues me candidato ya me gustaría que el Partido Popular ofreciera otro candidato si es una decisión de Partido Popular tenemos que llegar a un acuerdo conjunto si alguien tiene que presidir el Gobierno se que es lo más normal de lo presidirá el grupo que es mayoritario esa es la situación eso es pactar

alerta por la ola de calor que disparará las temperaturas máximas hasta los treinta y siete grados en algunos puntos de la Comunidad ya atención también al riesgo de incendios

Voz 1053 01:37 cielo despejado catorce grados en León diecisiete en Ponferrada Zamora apenas algún intervalo de nubes dieciséis grados en Zamora y Benavente

Voz 4 01:44 Salamanca cielo azul por aquí dieciocho grados en Salamanca quince envejecer

Voz 0603 01:48 ávila cielo también despejado con diecinueve grados ya en la capital

Voz 4 01:52 no se Segovia sin nubes en estos momentos con veintiún grados en la capital veinte en Cuéllar

Voz 5 01:57 Soria en la capital el cielo está completamente despejado tenemos veinte grados Burgos apenas hay nubes hay dieciocho grados en Burgos

Voz 6 02:04 vive en Miranda hay veinte ya en Aranda Palencia luce el sol veinte grados ya en la capital diecisiete en la zona norte

Voz 0603 02:11 en Valladolid también con cielo azul en Medina del Campo Peñafiel Se registran dieciocho grados en Valladolid diecinueve conocemos ya la situación de las carreteras conectados con la DGT buenos días

Voz 7 02:22 buenos días a esta hora en la red viaria de Castilla León tengan precaución en la provincia de Burgos porque un vehículo especial está circulando de manera más lenta en la Nacional doscientos treinta y dos desde al Table hasta Pancorbo tengan precaución sobretodo en sentido Santander en el resto de vías en toda la comunidad a esta hora el miércoles muy tranquilo siete y cincuenta y tres

Voz 0603 03:16 Ciudadanos sigue adelante con sus negociaciones con el Partido Popular para conformar gobierno en Castilla y León reúno las Cortes entre Alfonso Fernández Mañueco y Francisco Igea después de que éste apremia a los populares porque se acaba el tiempo para llegar a ese acuerdo que permita la investidura para ello es necesario que el PP hable de gobierno compartido

Voz 2 03:35 que tomen una decisión la decisión de ser Partido Popular sigue pensando en sus propios cargos sus propias personas o va a pensar en generar ilusión y un gobierno de cambio en esta comunidad en eso consiste el gobierno conjunto con con un gobierno al que se reparten las responsabilidades reparte la imagen no un gobierno subordinado esa es la diferencia

Voz 0603 03:56 lo que parece complicado a tenor de las palabras de Igea es sentarse a negociar con los socialistas Partido Socialista

Voz 2 04:03 él él lleva treinta años sentado esperando a que caiga el Gobierno no sé cuál es la oferta el Partido Socialista no sé cuál es su oferta programática Partido socialista está instalado en la descalificación yo no lo haré nosotros hemos llegado a un pacto programático con el Partido Popular ya estamos pendientes de verse íbamos empate gobierno ahora sí en el Partido Socialista de Castilla y León en la ejecutiva de Partido Socialista alguien se levantara dijera no podemos pactar con Bildu en Navarra usted cree que nosotros no le escucharía yo mismo le llamaría al día siguiente

Voz 0603 04:38 lo que está claro es que la directriz de Madrid es no pactar con el PSOE la respuesta que llega de la vicesecretaria de los socialistas en la Comunidad Virginia balcones

Voz 12 04:48 sí que está impidiendo el señor Igea y el partido Ciudadanos un partido que ha cogido una deriva muy dañina para España mentir hay crispación para alimentar el frentismo hoy España necesita otra cosa necesitar responsabilidad necesita entendimiento le vemos que sigue instalado en el chalaneo en el mercadeo de puestos de asientos con el Partido Popular los socialistas hemos venido a servir a esta tierra otros vemos que están más a servirse

Voz 0603 05:18 esa directriz de Madrid de no pactar con el PSOE se escenificaba en las últimas horas en Soria donde los socialistas a sólo un diputado de la mayoría absoluta pierden el gobierno de la Diputación soriana de forma inesperada cuando parecía que Ciudadanos con su abstención iba a mantener en el Gobierno al peso

Voz 5 05:35 eh Loli Escribano buenos días buenos días ayer mismo a media tarde el pacto entre socialistas y Ciudadanos para el gobierno de la Diputación en Soria estaba prácticamente cerrado a expensas de la confirmación de Madrid por parte del partido naranja el diputado provincial de Ciudadanos Saturnino de Gregorio reconocía que a las siete de la tarde recibió una llamada para advertir del veto hacia el PSOE

Voz 13 05:57 es una exposición que para mí no es una imposición es una imposición pero en cuanto militante de un partido me da igual la disciplina de partido sino quiero estarse lo que tengo que hacer es abandonar el partido abandonar Prudential no puedo decir nada más muchas veces

Voz 5 06:13 de esta manera un pacto entre el bloque de derechas con PP Ciudadanos en la plataforma por el pueblo soriano le quita el gobierno al PSOE que asumió en los últimos cuatro años y la Diputación será presidida por el alcalde popular de Wall mayo Benito Serrano

Voz 0603 06:25 sobre el actual estado de la política autonómica gira el comentario de Javier Cuevas director de contenidos de la SER en Castilla y León buenos días

Voz 1053 06:32 buenos días no disponemos de estudio demoscópico alguno que fije la actual valoración que los ciudadanos conceden a los líderes políticos de Castilla y León para tranquilidad de los posibles aludidos el actual panorama no describe precisamente una actividad política digna de ser ensalzada hoy se cumple un mes desde la celebración de las elecciones y la política autonómica se encuentra en estado vegetativo es la tercera fuerza política en votos y escaños la que está marcando el ritmo de una melodía repetitiva y en no pocos casos estridente Francisco Igea está empeñado en regatear Se asimismo no parece tener del todo claro en qué portería quiere marcar Alfonso Fernández Mañueco corretea de forma grácil por la banda sin intención alguna de meter la pierna en la disputa del balón y Luis Tudanca permanece en la grada por si el equipo naranja quisiera invitarle a jugar la afición comienza a cansarse de este pobre espectáculo esperemos que desde los club sus dirigentes no se lamenta de que el público ya no siente como antes los colores

Voz 0603 08:22 Nos quedamos en Atapuerca con los primeros hallazgos en las excavaciones Pedro Sedano

Voz 0882 08:27 en los primeros días de la campaña de excavaciones de Atapuerca comienzan a aparecer los primeros frutos se ha confirmado la riqueza de un nuevo yacimiento el fantasma en el que se empezó a trabajar el año pasado y que sea confirmado como uno de los más ricos también han terminado de preparar los andamios de otro nuevo yacimiento a la pareja que es muy prometedor que se sacarán en los próximos días centenares de toneladas de escombros ya se ha profundizado veinte metros aunque los investigadores creen que se podrá llegar a los treinta Otro de los objetivos de la campaña de las próximas serán explotar los paralelismos de varios yacimientos de la sierra entre ellos algunos de los más emblemáticos como la Sima del Elefante Gran Dolina donde se llega ya al nivel donde se encontraron restos del que se definió como una posible nueva especie el Homo antecessor