Escucha las noticias de las 08:00 (26/06/2019)

son las ocho las siete en Canarias muy buenos días Pedro Sánchez se reunirá el próximo martes dos de julio con la presidenta del Congreso con Meritxell Batet para fijar una fecha para la sesión de investidura del candidato a la reelección nos lo contaban hace unos minutos tan solo fuentes socialistas las mismas que insisten en que irán a la votación con o sin acuerdos previos con grupos que le garanticen la investidura la reunión ayer entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias terminó con las espadas del desencuentro en alto no está fácil la investidura pero tampoco es nuevo que la negociación se tensa antes de un acuerdo tienen una enorme responsabilidad ambos dirigentes porque la movilización de la izquierda en el mes de abril fue muy alta e imputable al miedo a la derecha que pacta con la extrema derecha esta mañana estarán hoy por hoy un miembro del Gobierno la ministra de Industria veremos qué puede contarnos Podemos ha preferido guardar silencio ante nuestra invitación lo que será exigible llegado el caso es que unos y otros expliquen con claridad el acuerdo o la ruptura ir al otro lado del frentismo en el que vivía Nos las derechas Se han hecho marxistas del camarote de los hermanos Marx hoy sabemos que el pacto secreto entre el PP y Vox en el Ayuntamiento de Madrid incluía responsabilidades de gobierno para los ultras ciudadanos insiste en que eso no va con ellos no sabemos cuánto va a durar este nuevo amago de ruptura de la foto de Colón lo que ya sabemos seguro es que pretendían gobernar con pactos secretos sí lo había para los ayuntamientos porque hemos de suponer que no los hay para otras cosas Pepa Bueno