qué tal buenos días con veinticuatro grados ya a esta hora de la mañana en la Gran Vía estamos en alerta por la primera ola de calor del verano hoy los termómetros rozarán los cuarenta grados en toda la región mañana incluso vamos a Super dar esa barrera las autoridades sanitarias recomiendan extremar las precauciones sobre todo en los colectivos más sensibles niños ancianos y enfermos crónicos a las once de la mañana los semáforos de la A5 se ponen en ámbar el nuevo Ayuntamiento de Madrid desactiva una de las medidas más polémicas de la era Carmena eso sí mantiene el radar de tramo aunque aumenta la velocidad máxima permitida de cincuenta a setenta kilómetros por hora una decisión que ha molestado y mucho en el anterior equipo de gobierno Inés Sabanés exconcejala de Movilidad y Medio Ambiente aquí en la SER pues el PP

que todo una locura una revancha hay una falta de sentido político y de sentido de la responsabilidad yo no sé no he visto ni ellos dicen en abstracto que había un problema de tráfico también había un problema de seguridad también había un problema para el transporte público son sectarios hasta unos niveles para mí incompleta