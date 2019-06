Escucha las noticias de las 10:00 (26/06/2019)

el próximo martes conoceremos la fecha de la sesión de investidura de Pedro Sánchez el presidente del Gobierno en funciones se reunirá entonces con la presidenta del Congreso para fijarla aunque por el momento el Partido Socialista no cuenta con los apoyos necesarios para sacarla adelante Meritxell Batet acaba de decir que elegirá al día en función de lo que le diga Sánchez la semana que viene cree que sería positivo que consiguiera salir investido cuanto antes

Voz 0125

01:38

buenos días los presos del proceso van camino ya de Cataluña van por separado mujeres y hombres porque no pueden ir juntos los varones han salido de fuera de la prisión de Zaragoza a las nueve de la mañana hace una hora aproximadamente en las mujeres a las ocho y media de Madrid uno porque no han hecho ninguna parada técnica llegarán más o menos a media mañana a Catalunya allí termina la conducción de la Guardia Civil y comienza la de los no sus llegarán a Brians II ya a partir de ahí los Mossos les conducirán a las diferentes prisiones de las que salieron el pasado mes de febrero la Cadena Ser