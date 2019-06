Las noticias de Navarra, 10:03 (26/06/2019)

Voz 2

00:50

no sé qué fundamento puede argüir EH Bildu para pedir un informe jurídico sobre el informe jurídico ya que he ido que es claro pero tiene toda la pinta de que de que bueno pues están de alguna manera enfadados porque no les hemos votado para promesa el Parlamento cosa que por otra parte no es derecho adquirido aunque el representante que tienen lleva lleva lustros