Voz 1995

01:01

que cuidar a usted o usted va a tener que cuidar de alguien eso es una verdad como templo por ejemplo Josep París cuidado agente durante toda su vida porque es enfermero especializado en hay Gerontología pero no es visto trabajar en el mundo de los cuidados por ejemplo que tienes que cuidar a tu madre cuando está enferma que es lo que le pasó a a Josep Lluís ya muy buenos días buenos días pero es que no tiene nada que ver no efectivamente no no tiene nada que ver uno de los aspectos positivos es el hecho de de que los conocimientos que como enfermero vas adquiriendo pues te sirven una para ponerlos en práctica con un ser querido como en este caso mi madre también para ver probablemente a las cosas con algo más de distancia no para poderlas relativizar un poco más la experiencia de cuidar de su madre y las reflexiones de esa dedicación de de todo eso que provocó algo importante Josep y sus conversaciones con otros cuidadores se han convertido ahora en un libro se llama cuida AT quince vivencias personales de cuidadores que Giuseppe ha escrito junto a la periodista Gemma Brunet están de acuerdo conmigo o vas a cuidar a cuidar de una de las dos no te salvas sí efectivamente de de hecho vivimos permanentemente cuidando no cuidamos a nuestros hermanos y los tenemos cuidamos a las personas del entorno cuidamos a los amigos